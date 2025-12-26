विज्ञापन

New Year 2026: न्यू ईयर पर किन तीर्थ स्थल पर जा सकते हैं? नए साल पर किस भगवान के दर्शन करना अच्छा है, जानिए

New Year 2026: आप नए साल की शुरुआत किसी तीर्थ स्थल पर जाकर करना चाहते हैं तो यहां हम आपको कुछ ऐसे तीर्थ स्थल बताते हैं, जहां आप आध्यात्मिक, मानसिक शांति और सकारात्मक एनर्जी के साथ अपने नए साल की शुरुआत कर सकते हैं.

न्यू ईयर पर किन तीर्थ स्थल पर जा सकते हैं?
हर कोई नए साल की शुरुआत आध्यात्मिक, मानसिक शांति और सकारात्मक एनर्जी के साथ करना चाहता है, लेकिन अक्सर लोगों को कंफ्यूजन होती है कि नए साल के मौके पर किन तीर्थ स्थल पर जाना चाहिए और नए साल पर किस भगवान के दर्शन करने चाहिए है. अगर, आप नए साल की शुरुआत किसी तीर्थ स्थल पर जाकर करना चाहते हैं तो यहां हम आपको कुछ ऐसे तीर्थ स्थल बताते हैं, जहां आप आध्यात्मिक, मानसिक शांति और सकारात्मक एनर्जी के साथ अपने नए साल की शुरुआत कर सकते हैं.

वाराणसी (काशी)

उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित भगवान शिव यानी काशी विश्वनाथ के दर्शन और गंगा आरती के साथ साल की शुरुआत करना अत्यंत फलदायी हो सकता है. यहां की शाम की आरती और सुबह की नाव की सवारी एक शांतिपूर्ण अनुभव प्रदान करती है.

ऋषिकेश, उत्तराखंड

उत्तराखंड में ऋषिकेश गंगा नदी के तट पर स्थित है. आप शोर-शराबे से दूर मानसिक शांति चाहते हैं, तो ऋषिकेश एक बेहतरीन विकल्प है. यहां आप योग और ध्यान के साथ नए साल का स्वागत कर सकते हैं.

वैष्णो देवी, कटरा (जम्मू-कश्मीर)

त्रिकुटा पहाड़ पर स्थित यह मंदिर नए साल की शुरुआत के लिए खास है, जहां 'जय माता दी' के जयकारों के साथ यात्रा करने से आत्मिक शांति मिलती है. यहां नए साल के मौके पर बहुत भीड़ होती है. नए साल पर भक्त माता की गुफा में माथा टेककर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं.

मथुरा-वृंदावन (उत्तर प्रदेश)

आस्था और शांति के साथ साल की शुरुआत के लिए यह एक शानदार जगह है, जहां मंदिरों की भव्य आरती और आध्यात्मिक माहौल मन को सुकून देता है.

अयोध्या, उत्तर प्रदेश

राम मंदिर के निर्माण के बाद, भगवान श्री राम के दर्शन के लिए भक्तों का भारी हुजूम यहां पहुंच रहा है. नए साल के मौके पर भगवान श्री राम के दर्शन कर सकते हैं.

किस भगवान के दर्शन करना अच्छा है?

मान्यता के अनुसार, नए साल की शुरुआत अपनी आस्था और राशि के अनुसार करना ज्यादा फलदायी होता है. किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत विघ्नहर्ता गणेश जी की पूजा से की जाती है, ताकि पूरे वर्ष कार्य निर्बाध रूप से संपन्न हों. बाधाओं को दूर करने और शांति के लिए महाकाल या विश्वनाथ के दर्शन करना उत्तम है. समृद्धि और खुशहाली के लिए द्वारकाधीश या तिरुपति बालाजी के दर्शन फलदायी माने जाते हैं. वहीं, शक्ति और वैभव के लिए वैष्णो देवी या महालक्ष्मी मंदिर के दर्शन करना शुभ है.

