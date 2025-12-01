घर पर मल्टीविटामिन पाउडर कैसे बनाएं? न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया इसे खाकर नहीं पड़ेगी सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत

How to make Multivitamin Powder at Home: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी और अनहेल्दी खानपान की आदतों के चलते अधिकतर लोग शरीर में पोषण तत्वों की कमी से जूझ रहे हैं. ऐसे में फिर वे बॉडी में विटामिन और मिनरल्स बढ़ाने के लिए महंगे मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स लेने पर मजबूर हो जाते हैं. अगर आप भी इन्हीं लोगों में से एक हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. आप चाहें तो बाजार से महंगी मल्टीविटामिन की गोलियां न लेकर घर पर ही पौष्टिक और नेचुरल मल्टीविटामिन पाउडर तैयार कर सकते हैं. इसे लेकर न्यूट्रिशनिस्ट राजमनी पटेल ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में पोषण विशेषज्ञ ने ये पाउडर बनाने की आसान रेसिपी बताई है. न्यूट्रिशनिस्ट कहती हैं केवल 5 तरह के सीड्स मिलाकर एक ऐसा पाउडर बनाया जा सकता है, जिसे रोजाना खाने से आपके शरीर को विटामिन, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा-3 जैसे जरूरी पोषक तत्व नेचुरल तरीके से मिल जाएंगे. आइए जानते हैं इस पाउडर को बनाने का तरीका-

दीवार के सहारे पैर ऊपर कर लेटने से क्या होता है? रोज बस 10 मिनट में मिल जाएंगे जबरदस्त फायदे

चाहिए होंगी ये चीजें

मल्टीविटामिन पाउडर बनाने के लिए आपको-

100 ग्राम फ्लैक्स सीड्स यानी अलसी के बीज

100 ग्राम पम्पकिन सीड्स यानी कद्दू के बीज

100 ग्राम चिया सीड्स

100 ग्राम सनफ्लावर सीड्स यानी सूरजमुखी के बीज और

100 ग्राम तिल की जरूरत होगी.

इसके लिए सबसे पहले सभी बीजों को अलग-अलग साफ करके धीमी आंच पर 2–3 मिनट ड्राई रोस्ट करें.

जब बीजों से हल्की खुशबू आने लगे, तब गैस बंद कर दें और बीजों को पूरी तरह ठंडा होने दें.

अब, ग्राइंडर में डालकर बारीक पाउडर बना लें.

इतना करते ही आपका मल्टीविटामिन पाउडर बनकर तैयार हो जाएगा.

इसे एक एयरटाइट ग्लास जार में भरकर ठंडी और सूखी जगह पर रखें.

यह पाउडर लगभग 1 महीने तक चल जाता है.

रोजाना 1–2 चम्मच पाउडर काफी है.

आप इसे स्मूदी, मिल्कशेक, सूप, दलिया, खिचड़ी या रोटी के आटे में मिलाकर खा सकते हैं.

दही, सलाद या सब्जियों पर छिड़ककर भी ले सकते हैं.

इन सब से अलग इस पाउडर को गर्म पानी या दूध में घोलकर भी पिया जा सकता है.

इस सवाल का जवाब देते हुए न्यूट्रिशनिस्ट बताती हैं-

फ्लैक्स सीड्स ओमेगा-3, लिग्नान और फाइबर से भरपूर होते हैं.

पम्पकिन सीड्स में मैग्नीशियम, जिंक और एंटीऑक्सिडेंट होते हैं, जो इम्यूनिटी और हड्डियों की मजबूती बढ़ाते हैं.

सनफ्लावर सीड्स विटामिन E और सेलेनियम से भरपूर होते हैं, जो स्किन के लिए बेहद फायदेमंद माने जाते हैं.

तिल में कैल्शियम, आयरन और विटामिन B अच्छी मात्रा में मौजूद होते हैं. ये शरीर में कमजोरी दूर करने में सहायक होते हैं.

वहीं, चिया सीड्स ओमेगा-3, एंटीऑक्सिडेंट और कैल्शियम से भरपूर होते हैं. ये भी हड्डियों को मजबूत करने और पाचन को दुरुस्त करने, दोनों में मदद करते हैं.

ऐसे में इस पाउडर को खाने से आपको एक ही बार में ज्यादातर पोषण मिल जाएगा. इससे आपके शरीर में एनर्जी बनी रहेगी और आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी.

न्यूट्रिशनिस्ट कहती हैं, शुरुआत में 1/2 चम्मच से ज्यादा इस पाउडर का सेवन न करें. पहले इसे खाने से शरीर की प्रतिक्रिया देखें, इसके बाद मात्रा बढ़ाएं.

फ्लैक्स सीड्स और चिया सीड्स शरीर से पानी खींचते हैं, इसलिए पानी ज्यादा पिएं.

2 साल से छोटे बच्चों को ये पाउडर न दें.

इन सब से अलग प्रेग्नेंसी या ब्रेस्टफीडिंग में डॉक्टर से पूछकर ही इसका सेवन करें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.