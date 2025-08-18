विज्ञापन

झाईयां जल्दी कैसे मिटती है? आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताया पिग्मेंटेशन से लेकर दाग धब्बे दूर करने के लिए लगा लें यह फेस पैक

Pigmentation Home Remedies: झाइयों से परेशान हैं तो यहां जानिए किस तरह घर पर ही आसानी से फेस पैक बनाकर झाइयों से छुटकारा पाया जा सकता है. आयुर्वेदिक डॉक्टर का बताया फेस पैक चेहरे को कुछ ही दिनों में बेदाग बना सकता है.

Read Time: 3 mins
Share
झाईयां जल्दी कैसे मिटती है? आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताया पिग्मेंटेशन से लेकर दाग धब्बे दूर करने के लिए लगा लें यह फेस पैक
How To Remove Jhai On Face: इस तरह कम होंगी चेहरे की झाइयां.

Pigmentation Remedies: चेहरे पर झाइयां होने से महिलाएं ही नहीं बल्कि पुरुष भी परेशान रहते हैं. लेकिन, जहां महिलाएं अपने चेहरे पर हर कुछ दिन में कुछ ना कुछ लगाती रहती हैं वहीं पुरुष स्किन केयर को आमतौर पर पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं. लेकिन, ऐसा करने पर चेहरे पर दाग-धब्बे (Dark Spots) दिखने लगते हैं और चेहरे का निखार भी कहीं खो जाता है. ऐसे में आयुर्वेदिक डॉक्टर विवेक जोशी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह रसोई की ही कुछ चीजों से अच्छा और इफेक्टिव फेस पैक बनाकर लगाया जा सकता है. यह फेस पैक झाइयों (Jhaiyo) से लेकर दाग-धब्बों और एक्ने या एक्ने से होने वाले निशानों को भी दूर करता है. महिलाओं और पुरुषों दोनों को ही इस फेस पैक से फायदा मिलेगा.

क्या Disha Patani ने हटवाई हैं अपनी पसलियां? जानिए क्या होती है Rib Removal Surgery जिसके बारे में हो रही है बात

झाइयां दूर करने के लिए लगाएं यह फेस पैक | Face Pack To Reduce Pigmentation

इस फेस पैक को बनाने के लिए आपको चंदन (Sandalwood) की जरूरत होगी. लेकिन, आपको सफेद चंदन नहीं लेना है बल्कि लाल चंदन लेना होगा. आयुर्वेदिक डॉक्टर का कहना है कि इस तरह के स्किन इशूज में लाल चंदन ज्यादा फायदेमंद होता है. अगर आपकी नॉर्मल स्किल है तो एक चम्मच चंदन पाउडर लेकर उसमें पेस्ट बनाने जितना पानी मिलाएं. जब पेस्ट तैयार हो जाए तो इसे चेहरे पर लगाकर 10 से 15 मिनट लगाकर रखें. हल्की गीली उंगलियों को चेहरे पर गोलाई में घुमाते हुए मसाज करें. इसके बाद चेहरा धोकर साफ कर लें.

ऑयली स्किन है तो ऐसे बनाएं फेस पैक

अगर आपकी स्किन ऑयली है तो गुलाबजल ले लें. आपको करना यह है कि एक चम्मच चंदन (Chandan) में गुलाबजल डालें और फिर इस फेस पैक को बनाकर चेहरे पर लगाएं. कमाल का असर नजर आएगा.

स्किन ड्राई है तो करें यह काम

जिन लोगों की स्किन ड्राई है उन्हें इस फेस पैक को कच्चे दूध (Raw Milk) के साथ बनाना चाहिए. एक कटोरी में चंदन पाउडर लेकर उसमें जरूरत के अनुसार कच्चा दूध मिलाएं और फिर फेस पैक बना लें. इस फेस पैक को चेहरे पर लगाकर 15 मिनट बाद धोकर हटा लें. चेहरे पर निखार नजर आएगा.

फेस पैक हटाने के बाद क्या करें

इस बात का खास ध्यान रखें कि आप जब भी चेहरे पर फेस पैक लगाते हैं और फिर उसे हटाते हैं तो उसके बाद त्वचा पर अच्छा मॉइश्चराइजर लगाना ना भूलें. फेस पैक से स्किन की नमी कम हो सकती है. इसीलिए मॉइश्चराइजर लगाना बेहद जरूरी होता है. अगर आप दिन में चंदन को चेहरे पर लगाते हैं तो सनस्क्रीन भी जरूर लगाएं. इससे ना सिर्फ धब्बे कम होंगे बल्कि चेहरे को धूप से नुकसान नहीं होगा.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Lifestyle, Pigmentation, Jhaiya, Face Pack, Dark Spots
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com