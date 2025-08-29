रात को नींद नहीं आती तो कर लें ये 3 काम, डॉक्टर ने बताया बिस्तर पर लेटते ही लग जाएगी आंख

How to deal with sleepless nights: अच्छी सेहत के लिए अच्छी नींद बेहद जरूरी है. हालांकि, कई लोग नींद न आने की समस्या से परेशान रहते हैं. लोगों की शिकायत होती है कि दिनभर काम करने और थकान के बाद भी वे रात को सो नहीं पाते हैं या उनकी रात बिस्तर पर बस करवटे बदलते ही निकल जाती है. अब, अगर आप भी इन्हीं लोगों में से एक हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. आइए एक्सपर्ट से जानते हैं इस कंडीशन में क्या करना चाहिए.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

इसे लेकर अमेरिका के न्यूरोसर्जन डॉक्टर ब्रायन होफ्लिंगर ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में डॉक्टर बताते हैं, सिर्फ एक रात की अधूरी नींद आपके मूड और इमोशन्स पर बड़ा असर डाल सकती है. नींद की कमी से दिमाग के उस हिस्से पर असर पड़ता है जिसे एमिग्डाला कहा जाता है. यही हिस्सा हमारी भावनाओं को कंट्रोल करता है. जब हम अच्छी नींद नहीं लेते हैं, तो यह हिस्सा ज्यादा एक्टिव हो जाता है. इससे छोटी-छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन, गुस्सा और भावनात्मक परेशानी बढ़ जाती हैं.

वीडियो में डॉक्टर आगे बताते हैं, अगर आप रात के समय ठीक से सो नहीं पाते हैं, तो इस परेशानी को दूर करने के लिए 3 आसान काम कर सकते हैं.

डॉक्टर बताते हैं, पानी की कमी थकान और चिड़चिड़ापन और बढ़ा देती है. कई बार ज्यादा थकान के चलते भी शरीर बेचैन हो जाता है और आप ठीक से सो नहीं पाते हैं. ऐसे में सबसे पहले दिनभर पर्याप्त पानी पिए. इससे शरीर में एनर्जी बनी रहती है, साथ ही आपकी सेहत भी अच्छी रहती है.

न्यूरोसर्जन के मुताबिक, सुबह की धूप हमारे स्लीप-वेक साइकिल यानी सोने-जागने की प्राकृतिक लय को ठीक करती है. जब आप प्राकृतिक रोशनी में समय बिताते हैं, तो शरीर को संकेत मिलता है कि दिन शुरू हो गया है. इससे रात को समय पर नींद आने की संभावना बढ़ जाती है.

इन सब से अलग न्यूरोसर्जन कहते हैं, कई लोग सोचते हैं कि अगर रात को नींद नहीं आई तो दिन में लंबी झपकी ले लें. लेकिन ऐसा करने से आपकी बॉडी क्लॉक और गड़बड़ हो जाती है. ऐसे में न तो दिन में लंबी झपकी लें और न ही सामान्य से पहले सोने जाएं. हमेशा अपने नियमित सोने के समय पर ही बिस्तर पर जाएं. यही आदत धीरे-धीरे नींद को बेहतर बनाएगी और आपको समय पर नींद आने लगेगी.

डॉक्टर बताते हैं, अच्छी नींद हमारे शरीर और दिमाग दोनों के लिए बेहद जरूरी है. यह न सिर्फ थकान दूर करती है बल्कि मूड को भी स्थिर रखती है. ऐसे में इन 3 आसान आदतों को अपनाएं. धीरे-धीरे आपकी नींद की क्वालिटी बेहतर होगी और आप हमेशा ज्यादा शांत और एनर्जेटिक और हेल्दी महसूस करेंगे.

