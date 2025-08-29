विज्ञापन

रात को लौंग खाकर सोने से क्या होता है? डॉक्टर से जान लें सही तरीका और फायदे

Can we eat cloves at night: लौंग को सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. आइए डॉक्टर से जानते हैं रात को सोने से पहले लौंग खाने से बॉडी पर कैसा असर होता है. साथ ही जानेंगे इसका सही तरीका क्या है.

रात को लौंग खाने या लौंग पानी पीने के फायदे

Benefits of cloves at night: लौंग एक ऐसा मसाला है, जिसका इस्तेमाल लगभग हर भारतीय रसोई में किया जाता है. ये खाने का जायका बढ़ाने का काम करती है. हालांकि, स्वाद से अलग लौंग सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद होती है. खासकर रात को सोने से पहले लौंग खाने से आपको एक साथ कई फायदे मिल सकते हैं. मशहूर अमेरिकी डॉक्टर एरिक बर्ग ने रात को लौंग खाने के कुछ ऐसे ही फायदे बताए हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में-

क्या कहते हैं डॉक्टर?

इसे लेकर अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर किए गए एक वीडियो में डॉक्टर बर्ग बताते हैं, छोटी-सी लौंग आपकी सेहत के लिए बड़ी दवा का काम करती है. खासकर रात को लौंग खाना या उसका पानी पीना शरीर को फायदा पहुंचाता है.

रात को लौंग खाने या लौंग पानी पीने के फायदे

पाचन में सुधार 

डॉक्टर बताते हैं, सोने से पहले लौंग का पानी पीने से गैस, अपच और पेट फूलने जैसी समस्याएं कम होती हैं.

अच्छी नींद

लौंग में कुछ ऐसे प्राकृतिक तत्व मौजूद होते हैं, जो तनाव कम करके दिमाग को शांत करते हैं, जिससे नींद बेहतर आती है.

लिवर होता है डिटॉक्स

लौंग शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकालने का काम करती है. खासकर रात को सोने से पहले दो लौंग चबाने या लौंग का पानी पीने से लिवर को साफ रखने में मदद मिलती है.

सर्दी-खांसी में राहत 

डॉक्टर बर्ग बताते हैं, लौंग की गर्म तासीर और इसके एंटीबैक्टीरियल गुण गले की खराश, खांसी और बलगम से राहत दिलाते हैं. 

दांत और मसूड़ों के लिए फायदेमंद 

रात को लौंग चबाकर सोने से सुबह सांसों से दुर्गंध नहीं आती है, साथ ही इससे आपकी ओरल हेल्थ भी अच्छी रहती है. खासकर दांत के दर्द में आराम मिलता है.

दिल और ब्लड सर्कुलेशन के लिए अच्छा 

लौंग का पानी रक्त संचार को बेहतर बनाता है और दिल की सेहत को सपोर्ट करता है.

इम्युनिटी होती है बूस्ट 

इन सब से अलग डॉक्टर बताते हैं, रात को सोने से पहले लौंग का पानी पीने से इसके एंटीमाइक्रोबियल गुण शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करते हैं.

कैसे बनाएं लौंग का पानी?
  • 4-5 लौंग को एक कप पानी में डालकर उबाल लें.
  • उबाल आने के बाद 5 मिनट तक धीमी आंच पर ढककर पकाएं.
  • तय समय बाद गैस बंद करके इसे ठंडा होने दें.
  • डॉक्टर तैयार पानी को करीब 1 घंटे बाद पीने की सलाह देते हैं.
  • सोने से 30 मिनट पहले इसका सेवन करें. इससे आपको जल्द ही शरीर में अच्छे बदलाव होते नजर आ सकते हैं.
इन बातों का रखें ध्यान

तमाम फायदे होने के बावजूद डॉक्टर बर्ग लौंग का इस्तेमाल सीमित मात्रा में करने की सलाह देते हैं.
अगर किसी को एलर्जी है या लौंग का पानी पीने के बाद असहज महसूस होता है, तो डॉक्टर से सलाह लेकर ही सेवन करें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

