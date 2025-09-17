How To Sharpen Kids Brain: क्या खाने से तेज दौड़ेगा आपके बच्चे का दिमाग? जानें बच्चों की ग्रोथ के लिए कौनसा विटामिन है जरूरी

How To Sharpen Kids Brain: हर माता-पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे का दिमाग तेज चले और वह पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करे. वहीं, बड़े भी ये सोचते हैं कि काम के दौरान उनका दिमाग (Bachchon Ka Dimag Kaise Tej Karen) एक्टिव और कॉन्सन्ट्रेटेड रहे. लेकिन कई बार हम ये समझ ही नहीं पाते कि आखिर कौन सा खाना या कौन सी आदतें हमारे दिमाग को वास्तव में तेज बना सकती हैं. एक्सपर्ट्स का मानना है कि हेल्दी डाइट (Dimag Tej Karne Ke Liye Kya Khayen), जरूरी विटामिन और संतुलित लाइफस्टाइल अपनाने से दिमागी क्षमता बढ़ाई जा सकती है. आइए जानते हैं कि कौन से फूड्स, विटामिन और आदतें बच्चों और बड़ों दोनों के दिमाग के लिए फायदेमंद हैं.

ऐसे तेज होगा बच्चों का दिमाग (Tips To Sharpen Kids Brain)

बच्चों का दिमाग बचपन में सबसे तेजी से विकसित होता है. इस समय उन्हें सही पोषण देना बेहद जरूरी है.

• अखरोट और बादाम: ये ड्राई फ्रूट्स ‘ब्रेन फूड' कहलाते हैं और इनमें मौजूद ओमेगा-3 फैटी एसिड याददाश्त बढ़ाते हैं.

• अंडा: इसमें प्रोटीन और कोलाइन पाया जाता है, जो ब्रेन सेल्स को मजबूत बनाता है.

• हरी सब्जियां और फल: पालक, ब्रोकली, सेब, संतरा और अंगूर जैसे फूड्स ब्रेन की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं.

• दूध और दही: इनमें मौजूद कैल्शियम और विटामिन B बच्चों की ग्रोथ और दिमागी विकास में मदद करते हैं.

सिर्फ फूड ही नहीं, कुछ विटामिन भी दिमाग को तेज बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं.

• विटामिन B कॉम्प्लेक्स: ये नर्वस सिस्टम को मजबूत करता है और थकान व स्ट्रेस को कम करता है.

• विटामिन C: ब्रेन सेल्स को डैमेज होने से बचाता है और इम्यूनिटी भी बढ़ाता है.

• विटामिन D: मूड को बैलेंस करता है और ब्रेन हेल्थ के लिए जरूरी है.

• विटामिन E: याददाश्त को लंबे समय तक मजबूत बनाए रखता है.

सुबह का नाश्ता पूरे दिन के लिए दिमाग और शरीर को एनर्जी देता है.

• दूध या दही के साथ फल और सूखे मेवे लेना फायदेमंद होता है.

• दलिया, पोहा और ओट्स ब्रेन को एक्टिव रखते हैं.

• अंडा या पनीर प्रोटीन का अच्छा स्रोत है.

• होल व्हीट ब्रेड पर पीनट बटर या सब्जियों वाला सैंडविच सुबह की एनर्जी के लिए परफेक्ट है.

केवल खान-पान ही नहीं, कुछ आदतें भी दिमाग को शार्प बनाती हैं.

• अच्छी नींद लें: बच्चों और बड़ों को कम से कम 7–8 घंटे सोना चाहिए.

• नियमित व्यायाम करें: योग और एक्सरसाइज से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है.

• मेमोरी गेम्स खेलें: पजल्स, शतरंज और क्विज ब्रेन को एक्टिव रखते हैं.

• स्टडी ब्रेक लें: लगातार पढ़ाई करने के बजाय छोटे-छोटे ब्रेक लें.

• इन सब से अलग मोबाइल और टीवी का कम इस्तेमाल करें.

इन कुछ छोटी-छोटी बातों को ध्यान में रखकर आप बच्चों के साथ-साथ अपनी ब्रेन पावर को भी बूस्ट कर सकते हैं.

