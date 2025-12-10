विज्ञापन

1 हफ्ते में तेजी से नाखून कैसे बढ़ाएं? तेजी से नाखून बढ़ाने के लिए क्या करें, यह रगड़ना कर दें शुरू फ‍िर देखें रि‍जल्‍ट

घर पर तेजी से नाखून कैसे बढ़ाएं? अगर आपके नाखून बढ़ते ही टूट जाते हैं, तो यह चीज रोज घ‍िसने से तेजी से बढ़ने लगेंगे आपके नाखून.

Read Time: 3 mins
मैं अपने नाखून तेजी से कैसे बढ़ा सकती हूं?

Nails Growing Tips: आजकल खूबसूरत, चमकदार और लंबे नाखून हर किसी की पर्सनालिटी को एक अलग अट्रैक्शन देते हैं. लेकिन कई लोग शिकायत करते हैं कि उनके नाखून (Nakhun Kaise Badhayen) जल्दी नहीं बढ़ते या बीच में टूट जाते हैं. इसकी वजह कई छोटी छोटी आदतें होती हैं जिन पर ध्यान नहीं दिया जाता. अगर आप भी मजबूत और लंबे नाखून चाहते हैं, तो कुछ घरेलू उपाय (Nails Badhane Ke Gharelu Tips) और सही देखभाल बहुत मदद कर सकती है. चलिए जानते हैं कि नाखून तेजी से बढ़ाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं.

तेजी से नाखून बढ़ाने के लिए क्या करें? (How to Grow Nails Faster?)

नाखून तेजी से बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी है सही पोषण और नमी. रोजाना हाथों और नाखूनों पर मॉइश्चराइजर या क्यूटिकल ऑइल लगाएं. बायोटिन से भरपूर फूड जैसे अंडे, बादाम, मूंगफली और हरी सब्जियां नाखूनों की ग्रोथ में मदद करती हैं. बहुत ज्यादा पानी में हाथ रखने से बचें, इससे नाखून कमजोर होकर टूटने लगते हैं. एसीटोन वाले नेलपॉलिश रिमूवर का इस्तेमाल कम करें. हफ्ते में एक बार नाखूनों की हल्की मसाज भी ग्रोथ बेहतर बनाती है.

10 दिन में नाखून कितना बढ़ता है? (How Much Nails Grow in 10 Days?)

आमतौर पर एक हेल्दी नाखून 10 दिन में लगभग 1 मिलीमीटर तक बढ़ सकता है. ये हर व्यक्ति में अलग हो सकता है. किसी के नाखून तेजी से बढ़ते हैं, तो किसी के धीरे. मौसम, डाइट, उम्र और हेल्थ कंडीशन इसके ग्रोथ रेट को प्रभावित करती हैं. अगर आपकी लाइफस्टाइल और खान पान अच्छा है, तो नाखूनों की ग्रोथ सामान्य से बेहतर रहती है.

लहसुन से नाखून कैसे बढ़ाएं? (How to Grow Nails with Garlic?)

लहसुन में मौजूद सल्फर और एंटी बैक्टीरियल गुण नाखूनों को मजबूत बनाते हैं. एक लहसुन की कली को हल्का कुचलकर उसका रस नाखूनों पर 10 से 15 मिनट लगाएं. आप चाहें तो लहसुन को नारियल या जैतून तेल में मिलाकर नेल सीरम की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं. ये तरीका नाखूनों को मजबूत, शाइनी और हेल्दी बनाता है.

नाखून क्यों नहीं बढ़ते हैं? (Why Nails Don't Grow?)

नाखून न बढ़ने के कई कारण हैं जैसे पोषण की कमी, बार-बार पानी का संपर्क, ज्यादा डिटर्जेंट का इस्तेमाल, थायरॉयड, एनीमिया या अन्य हेल्थ समस्याएं. नाखून चबाने की आदत भी ग्रोथ को धीमा कर देती है.

अगर आपके नाखून गंदे हैं या वह अपनी चमक खो चुके हैं. तो आप नाखून पर कोलगेट लगाकर मसाज करे. इससे आपके नाखून में चमक आएगी और वह देखने में बेहद चमकदार लगेंगे. इसके अलावा नाखूनों पर जैतून के तेल से माल‍िश करें. फ‍िर तेजी से बढेंगे नाखून.

