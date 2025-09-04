160-140 तक पहुंच जाता है ब्लड प्रेशर? आयुर्वेदिक न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया BP हाई रहने पर दिन में बस 3 बार कर लें ये काम, तुरंत मिलेगा आराम

High Blood Pressure Remedy: भागदौड़ भरी जिंदगी, तनाव, गलत खानपान और नींद की कमी के कारण हाई ब्लड प्रेशर की समस्या तेजी से बढ़ रही है. पहले जहां बुजुर्ग इस समस्या से परेशान रहते थे, वहीं अब कम उम्र में भी लोगों को हाई बीपी से जूझना पड़ता है. ऐसे में वे दवाइयों पर निर्भर रहने को मजबूर हो जाते हैं. हालांकि, दवाओं से अलग हेल्दी लाइफस्टाइल और कुछ खास तरीके अपनाकर भी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखा जा सकता है. फेमस आयुर्वेदिक न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता ने हाल ही में एक ऐसे ही खास तरीके के बारे में बताया है. आइए जानते हैं इस बारे में-

पेट साफ रखने के लिए सबसे अच्छा आसन कौन सा है? योग गुरु ने बताया कब्ज का तोड़, ये करने से हमेशा साफ रहेंगी आंत

हाई बीपी के मरीज जरूर करें ये काम

न्यूट्रिशनिस्ट ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक पोस्ट शेयर की है. इस पोस्ट में वे बताती हैं, अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, तो अनुलोम-विलोम प्राणायाम को अपने डेली रूटीन का हिस्सा जरूर बनाएं. बीपी को कंट्रोल रखने के लिए ये बेहद आसान और असरदार तरीका है.

श्वेता शाह कहती हैं, मैंने कई लोगों को देखा है, जिनका ब्लड प्रेशर 160-140 तक पहुंच जाता था. ये स्थिति बेहद खतरनाक है. क्योंकि इससे हार्ट अटैक, स्ट्रोक और किडनी से जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है. इसीलिए ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखना बहुत जरूरी है. इसके लिए आप दिन में 3 बार केवल 10 मिनट के लिए अनुलोम-विलोम प्राणायाम कर सकते हैं. ये छोटी सी आदत हाई बीपी को प्राकृतिक तरीके से कंट्रोल करने में मदद करेगी और आपको कुछ ही दिनों में इसका असर देखने को मिल सकता है.

अनुलोम-विलोम एक आसान योग प्राणायाम है जिसमें आप एक-एक करके नाक के दोनों छिद्रों से सांस लेते और छोड़ते हैं. इससे-

मन और शरीर को तुरंत शांति मिलती है.

तनाव और चिंता कम होती है, जिससे ब्लड प्रेशर भी सामान्य होता है.

साथ ही यह फेफड़ों की क्षमता बढ़ाता है और ऑक्सीजन का सही प्रवाह बनाए रखता है.

अनुलोम-विलोम से अलग न्यूट्रिशनिस्ट हाई बीपी के मरीजों को डाइट में 2 खास ड्रिंक शामिल करने की सलाह देती हैं.

अजवाइन पाचन को बेहतर बनाती है और ब्लड प्रेशर बैलेंस करने में मदद करती है.

वहीं, अजमोद (सेलरी सीड्स) शरीर से अतिरिक्त पानी और नमक निकालने में मदद करता है, जिससे भी बीपी कंट्रोल रहता है.

इससे अलग पोषण विशेषज्ञ दालचीनी, मेथी दाना और सौंफ का काढ़ा बनाकर पीने की सलाह देती हैं. दालचीनी ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करती है.

मेथी दाना शरीर को ठंडक देता है और मेटाबॉलिज्म को सही करता है.

वहीं, सौंफ पाचन को दुरुस्त करने के साथ-साथ ब्लड प्रेशर को बैलेंस करने में सहायक है.

बीपी कंट्रोल करने में ये नुस्खे असरदार हो सकते हैं. हालांकि, अगर ब्लड प्रेशर लगातार 160-140 या उससे ज्यादा है, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें.

इससे अलग नमक कम खाएं, रोजाना हल्की एक्सरसाइज करें और पर्याप्त नींद लें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.