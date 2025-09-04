पेट साफ रखने के लिए सबसे अच्छा आसन कौन सा है? योग गुरु ने बताया कब्ज का तोड़, ये करने से हमेशा साफ रहेंगी आंत

Yoga for Constipation and Gas: आज के समय में अधिकतर लोग खराब पाचन या कब्ज जैसी समस्या से परेशान रहते हैं. अनहेल्दी डाइट, खराब लाइफस्टाइल और कम पानी पीना जैसी आदतों के चलते लोगों का पेट ठीक से साफ नहीं हो पाता है. इससे न केवल उन्हें पेट में दर्द, ऐंठन और भारीपन से जूझना पड़ता है, बल्कि इसका असर उनके एनर्जी लेवल और मूड पर भी पड़ता है. अब, अगर आप भी इन्हीं लोगों में से एक हैं और सुबह टॉयलेट में देर तक बैठने के बाद भी आपका पेट साफ नहीं हो पाता है, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है.

बता दें कि कब्ज दूर करने के लिए योग सबसे अच्छा उपाय है. फेमस योग गुरु डॉक्टर हंसा योगेन्द्र ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में उन्हें कुछ ऐसे आसनों के बारे में बताया है, जिन्हें करने से पाचन तंत्र मजबूत होता है और पेट हमेशा साफ रहता है. आइए जानते हैं इनके बारे में-

वज्रासन

सबसे पहले योग गुरु खाने के बाद कम से कम 15 मिनट वज्रासन में बैठने की सलाह देती हैं. इस आसन से पाचन शक्ति मजबूत होती है और खाना आसानी से पचता है.

दूसरा आसन है मलासन. इस आसन में पैरों को थोड़ा फैलाकर 45 डिग्री पर रखते हुए स्क्वाट की स्थिति में बैठा जाता है. इस मुद्रा से पेट और पेल्विक एरिया पर दबाव पड़ता है, जिससे आंतें सक्रिय होती हैं और पेट साफ करना आसान हो जाता है.

अर्ध मत्स्येंद्रासन

तीसरा आसन है अर्ध मत्स्येंद्रासन. इसमें पैरों को मोड़कर बैठते हैं और फिर शरीर को एक तरफ मोड़ते हैं. इस आसन से भी पेट पर अच्छा दबाव पड़ता है, जिससे खून का संचार बढ़ता है और पाचन तंत्र बेहतर होता है.

चौथा आसन है पवनमुक्तासन. इसे लेटकर किया जाता है. इसमें घुटनों को छाती की ओर दबाया जाता है. योग गुरु बताती हैं, यह आसन पेट की गैस निकालने और कब्ज को दूर करने में बेहद असरदार है.

इन सब से अलग हंसा योगेन्द्र कहती हैं, सिर्फ आसन ही नहीं, बल्कि सही खानपान भी जरूरी है. कब्ज से बचने के लिए रोजाना गर्म पानी पिएं, रात को सोने से पहले गर्म दूध लें और फाइबर से भरपूर फल-सब्जियां खाएं. सात्विक और घर का बना खाना सबसे अच्छा होता है. खाने के बाद कम से कम 100 कदम चलने की आदत डालें. सुबह उठते ही बिस्तर पर कुछ आसान स्ट्रेचिंग और योगासन करें.

इन छोटी-छोटी आदतों से पेट की समस्याएं दूर हो सकती हैं. नियमित योग, पर्याप्त पानी, पौष्टिक खाना और सही दिनचर्या से कब्ज की परेशानी हमेशा के लिए खत्म हो सकती है. अगर आप रोज इन आसनों को कुछ मिनट भी करेंगे, तो पाचन मजबूत होगा और आप दिनभर हल्का और एनर्जेटिक महसूस करेंगे.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.