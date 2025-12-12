लग गई शराब और सिगरेट की लत, डॉक्टर ने बताया शराब और सिगरेट की लत से छुटकारा पाने का सबसे असरदार तरीका

How To Quit Alcohol And Cigarette: हमारे लाइफस्टाइल से जुड़ी कुछ आदतें सेहत पर बुरा असर डालती हैं. इनमें सबसे हानिकारक है शराब और सिगरेट पीना है. दुनिया में कई तरह के लोग शराब के शौकीन होते हैं. कुछ लोग सिर्फ खास मौकों या पार्टियों में ही शराब पीते हैं, जबकि कुछ लोग हर दिन एक पैकेट पी जाते हैं. लेकिन याद रखें, आप चाहे कितनी भी शराब पिएं, यह आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है. शराब दिल से लेकर दिमाग, पाचन तंत्र और लिवर तक कई महत्वपूर्ण अंगों को नुकसान पहुंचा सकती है. इसलिए हमेशा से ही एक्सपर्ट शराब के सेवन से दूर रहने की सलाह देते हैं. आयुर्वेदिक पोषण विशेषज्ञ श्वेता शाह ने शराब और सिगरेट की लत को छुड़ाने के लिए असरदार उपाय बताया है.

पोषण विशेषज्ञ श्वेता शाह के मुताबिक, शराब की आदत छोड़ने से आप अपने स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं. शराब छोड़ते ही आपका शरीर उसी क्षण से बेहतर होने लगता है, लेकिन अगर आप लाख कोशिश करने के बाद भी इस आदत को नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है. कुछ कारगर घरेलू उपाय को आजमा सकते हैं, जो आपकी शराब की लत को छुड़ाने में मदद कर सकते हैं.

शराब की लत छोड़ने के घरेलू उपाय

शराब से होने वाले शारीरिक और मानसिक नुकसानों को जानते हुए भी कई लोगों को इसे छोड़ना मुश्किल लगता है. आयुर्वेदिक पोषण विशेषज्ञ श्वेता शाह के मुताबिक, एक सरल और कारगर घरेलू उपाय शराब की तलब को कम करने में मदद कर सकता है. इसे बनाने के लिए 5 ग्राम अदरक पाउडर यानी सूखी अदरक, 5 ग्राम जीरा, 2 ग्राम जई, 1 गिलास पानी और आधे नींबू का रस चाहिए होता है.

हल्दी पाउडर, जीरा और उड़द दाल को एक गिलास पानी में रात भर भिगो दें. अगली सुबह इसी मिश्रण को उसी पानी में उबालें. मिश्रण के आधा रह जाने तक उबालते रहें. फिर इसे छान लें और इसमें आधे नींबू का रस मिला लें. इस ड्रिंक को दिन में एक बार जरूर पिएं. अगर आप इस ड्रिंक को लगातार एक महीने तक पीते हैं, तो आपको अपनी आदतों में बड़ा बदलाव नजर आएगा.

