प्याज को अंकुरित होने से कैसे बचाएं? प्याज को कैसे करें स्टोर ताकि खराब न हो, यहां जानिए जबरदस्त उपाय

How To Store Onions: भारत में अधिकतर घरों में प्याज के बिना सब्जी का स्वाद फीका ही रहता है. प्याज का सेवन सलाद हो या फिर सब्जी कई रूप में किया जाता है. प्याज खाने से सेहत को भी कई फायदे मिलते हैं, लेकिन अक्सर लोगों की शिकायत रहती है कि प्याज को ज्यादा दिन तक नहीं रख पाते, क्योंकि प्याज खराब हो जाती है या फिर अंकुरित हो जाती है. चलिए आपको बताते हैं प्याज को खराब होने से कैसे बचाएं और प्याज को अधिक समय तक कैसे स्टोर करते हैं?

यह भी पढ़ें:- सर्दी में रामफल खाने से क्या होता है? रामफल गर्म है या ठंडा, न्यूट्रिशन से जानिए रामफल फल किसके लिए अच्छा

दरअसल, प्याज को लंबे समय तक खराब होने से बचाने के लिए आप कई उपाय अपना सकते हैं. जिसमें सबसे आसान और असरदार तरीका है कि प्याज को सूखी, ठंडी और हवादार जगह पर रखें. प्याज में हवा लगती रहेगी तो प्याज लंबे समय तक सही रहेगी और खराब होने से बच जाएगी.

प्याज आलू से दूर रखें

अक्सर लोग आलू प्याज को एक साथ रख देते हैं, जिससे प्याज जल्दी खराब हो जाती है. प्याज और आलू को हमेशा एक साथ स्टोर न करें. आलू से निकलने वाली नमी और गैस प्याज को तेजी से खराब कर सकती हैं और दोनों की शेल्फ लाइफ कम कर सकती हैं.

कई लोग प्याज के ऊपर का छिलका उतार देते हैं, जिसके कारण भी प्याज जल्दी खराब हो जाती है. जब तक आप उनका उपयोग करने के लिए तैयार न हों, तब तक प्याज का बाहरी सूखा छिलका न उतारें. यह प्राकृतिक तरीका प्याज को नमी खोने और बैक्टीरिया के प्रवेश से बचाता है.

प्याज को अंकुरित होने से बचाने के लिए उसे ठंडी, सूखी और हवादार जगह पर रखें, प्लास्टिक की थैलियों से बचाएं और आलू या अन्य सब्जियां जैसे नींबू, टमाटर के साथ न रखें, बल्कि प्याज को अकेले या जूट की बोरी या कागज में लपेटकर रखें, क्योंकि नमी और गर्मी अंकुरण को बढ़ावा देते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.