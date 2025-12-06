सर्दी में रामफल खाने से क्या होता है? रामफल गर्म है या ठंडा, न्यूट्रिशन से जानिए रामफल फल किसके लिए अच्छा

Ramphal Benefits: सर्दियों के मौसम में खानपान का खास ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इस मौसम में शरीर की इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है और संक्रमण का खतरा अधिक बढ़ जाता है. ऐसे में कुछ सुपरफूड का सेवन करने से बीमारियों से बचाव हो सकता है. न्यूट्रिशन उर्वशी अग्रवाल ने सर्दी के मौसम में रामफल को खाना लाभकारी बताया है. न्यूट्रिशन के मुताबिक, रामफल सर्दियों का सुपरफूड है. यह फल इम्यूनिटी बढ़ाता है, आपके शरीर को गर्म रखता है, स्किन की चमक बढ़ाता है और पूरे दिन आपकी एनर्जी भी बनाए रखता है. चलिए आपको बताते हैं सर्दी में रामफल खाने से क्या होता है? रामफल गर्म है या ठंडा, इसके अलावा रामफल फल किसके लिए अच्छा होता है?

यह भी पढ़ें:- इलायची गर्म होती है या ठंडी, रात को सोने से पहले दो इलायची खाने से क्या होता है? न्यूट्रिशनिस्ट से जानिए फायदे

न्यूट्रिशन उर्वशी अग्रवाल के मुताबिक, सर्दियों में होने वाली दिक्कतों से बचाने के लिए रामफल बहुत फायदेमंद है. रामफल सर्दी में होने वाली परेशानियों में से पहले की आधी हर कर चुका होता है. अगर, रामफल को डेली रूटीन में शामिल कर लिया जाए तो यह बीमारियों को शरीर के आसपास भी फटकने नहीं देगा.

रामफल खाने से क्या होता है?

सर्दी में रामफल खाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी बढ़ती है, पाचन सुधरता है, शरीर को एनर्जी और गर्माहट मिलती है, क्योंकि इसमें विटामिन सी, ए, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर होते हैं. यह सर्दी-खांसी से बचाता है और हार्ट और त्वचा के लिए भी फायदेमंद है.

आयुर्वेद के अनुसार, रामफल गर्म तासीर वाला फल है, जो सर्दियों के मौसम में शरीर को गर्मी और एनर्जी प्रदान करता है, इसलिए यह ठंड के दिनों में खाने के लिए अच्छा माना जाता है, हालांकि यह गर्मियों और मानसून में भी आता है और इसके पॉप्सिकल्स भी बनते हैं.

जिन लोगों पाचन से जुड़ी समस्या है या फिर त्वचा और बाल की समस्या से परेशान हैं, उनके लिए रामफल बहुत लाभकारी होता है. इसमें फाइबर, विटामिन C, एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर होते हैं, जो कब्ज दूर करते हैं, त्वचा को चमकदार बनाते हैं और इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं. इसके अलावा ब्लड शुगर कंट्रोल करने में भी रामफल मददगार होता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.