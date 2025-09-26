कभी रंग नहीं छोड़ेंगें कपड़े, बस धोते समय पानी में मिला लें ये 2 चीजें, फटने तक बनी रहेगी चमक

Kapde ka rang pakka kaise karen: गर्मियों में कॉटन के कपड़े पहनना अधिकतर लोगों को पसंद होता है. ये हल्के और आरामदायक तो होते ही हैं, साथ ही देखने में भी बेहद खूबसूरत लगते हैं. हालांकि, कॉटन के कपड़े रंग बहुत छोड़ते हैं. खासकर डार्क कलर के कपड़े जैसे नीले, गुलाबी या लाल जल्दी रंग छोड़ने लगते हैं. जब भी आप इन कपड़ों को धोते हैं, इनसे थोड़ा-थोड़ा रंग बाहर आ जाता है. ऐसे में दो से तीन वॉश में ही ये पुराने लगने लगते हैं. अगर आपके साथ भी अक्सर ऐसा होता है, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. यहां हम आपको एक बेहद आसान ट्रिक बता रहे हैं, जिसे आजमाकर आप कॉटन के कपड़ों का रंग पक्का कर सकते हैं. इससे धोने पर इनका रंग बार-बार नहीं निकलेगा.

क्या है ये ट्रिक?

दरअसल, ये कमाल की ट्रिक डिजिटल क्रिएटर पूनम दीवानी ने अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर की है. पूनम अक्सर अपने सोशल मीडिया हैंडल पर सिंपल और असरदार हैक शेयर करती रहती हैं. इसी कड़ी में उन्होंने कॉटन के कपड़ों का रंग बनाए रखने का एक आसान तरीका बताया है.

इसके लिए सबसे पहले एक बड़े बर्तन में 10–12 लीटर पानी लें.

इसमें करीब 50–60 ग्राम फिटकरी डालकर अच्छी तरह घोल लें.

इसके बाद इस पानी में दो मुट्ठी (लगभग 100 ग्राम) नमक डालें.

अब, जिन कपड़ों का रंग फिक्स करना है, उन्हें खोलकर इस पानी में डाल दें.

आप चाहें तो एक साथ कई कपड़े डाल सकते हैं. कपड़ों को इस मिश्रण में कम से कम 2 घंटे तक भिगोकर छोड़ दें.

2 घंटे बाद कपड़ों को साफ पानी से अच्छे से धो लें ताकि नमक और फिटकरी पूरी तरह निकल जाए. इस प्रक्रिया के बाद कपड़े पहली बार हल्का रंग छोड़ सकते हैं, लेकिन आगे चलकर उनका रंग बिल्कुल फिक्स हो जाएगा और किसी अन्य कपड़े पर नहीं फैलेगा.

इस नुस्खे को आजमाने के बाद कई बार कपड़े कुछ सख्त हो जाते हैं. इसके लिए भी पूनम दीवानी ने एक आसान ट्रिक बताई है. वे कहती हैं, कपड़ों को मुलायम बनाने के लिए एक और स्टेप अपनाना जरूरी है. एक बाल्टी पानी में 2 चम्मच सिरका डालें और कपड़ों को इसमें आधे घंटे तक भिगो दें. सिरका कपड़े को सॉफ्ट बनाने के साथ-साथ उनके रंग को और भी ज्यादा टिका देता है. इसके बाद कपड़ों को हल्की धूप में सुखा लें.

इस तरीके से आपके कॉटन के कपड़े न तो रंग छोड़ेंगे और न ही सिकुड़ेंगे. साथ ही, उनका प्रिंट भी बिल्कुल साफ और चमकदार बना रहेगा. चाहे सूट हो, बेडशीट हो या साड़ी, आप इन सब पर ये नुस्खा अपना सकते हैं.

