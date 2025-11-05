गमले में गेंदे का फूल कैसे लगाएं? जानिए घर पर मैरीगोल्ड उगाने के लिए क्या करें, बालकनी लगेगी बेहद खूबसूरत

How to Grow Marigold Plant: गेंदा का फूल घर की सुंदरता बढ़ाने के साथ-साथ शुभ माना जाता है. हर शुभ काम में गंदे के फूल और माला का इस्तेमाल होता है, क्योंकि पीले गेंदे के फूल सौभाग्य और आशावाद का प्रतिनिधित्व करते हैं. ये फूल सकारात्मक एनर्जी और समृद्धि को आकर्षित करते हैं. इसके फूलों का उपयोग पूजा-पाठ से लेकर सजावटी कामों तक किया जाता है. ऐसे में आप अपने घर पर ही गेंदे के फूल को बालकनी में लगा सकते हैं. गेंदे के फूल उगाने के लिए आपको कुछ आसान टिप्स को फॉलो करना होगा. चलिए आपको बताते हैं घर पर गेंदे के फूल कैसे उगाएं.

गमले में कैसे लगाएं गेंदे का फूल

घर पर ही गमले में गेंदे का फूल लगाने के लिए एक गमला लें, लेकिन गमले में पानी की निकासी के लिए एक छेद जरूर कर लें, ताकि उसमें पानी रुके नहीं.

मिट्टी में गोबर की खाद और कंपोस्ट मिलाएं, इससे पौधा जल्दी बढ़ेगा और फूल ज्यादा खिलेंगे.

गमले में मिट्टी भरें और फिर बीजों को मिट्टी में दबाएं. बीजों को मिट्टी में दबाने के बाद, मिट्टी को अच्छी तरह से पानी दें.

घर पर गेंदे का फूल उगाने के लिए मिट्टी में कुछ मात्रा में रेत और खाद मिला सकते हैं, ताकि मिट्टी अच्छी तरह से जल निकासी कर सके और पौधे को आवश्यक पोषक तत्व मिल सकें.

गेंदे के फूल को उगाने के लिए पानी और धूप दोनों की आवश्यकता होती है. ऐसे में पौधे को नियमित रूप से पानी दें, लेकिन मिट्टी अधिक गीली न हो. इसके अलावा पौधे को धूप में रखें, लेकिन सीधी धूप से बचाएं.

गेंदे के फूल न केवल सुंदर होते हैं, बल्कि इसके कई फायदे भी हैं. गेंदे के फूल का उपयोग पूजा-पाठ में किया जाता है और इसके औषधीय गुण भी हैं. गेंदे के फूल का उपयोग त्वचा की समस्याओं के इलाज में भी किया जाता है.

