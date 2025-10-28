विज्ञापन

Beetroot Juice Benefits: लगातार 15 दिन चुकंदर का जूस पीने से क्या होगा? इन 3 तरह के लोगों को मिलेंगे बड़े फायदे, त्वचा भी रहेगी चमकदार

Benefits of Beetroot Juice: लगातार 15 दिनों तक चुकंदर का जूस पीने से शरीर को कई फायदे मिलेंगे. चुकंदर में मैग्नीशियम, पोटैशियम, आयरन, फोलेट, विटामिन बी6 और विटामिन सी समेत कई पोषक तत्व होते हैं.

चुकंदर का जूस पीने के फायदे
Beetroot Juice Benefits: आपकी रसोई सिर्फ खाना बनाने के लिए ही नहीं, बल्कि रसोई में मौजूद कई ऐसी चीजें हैं, जो सेहत के लिए किसी रामबाण से कम नहीं है. रसोई में मौजूद चुकंदर भी एक ऐसी सब्जी है, जिसे सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है. इसके अलावा लगातार 15 दिन चुकंदर का जूस पी लिया जाए तो चेहरा लाल और दिल दिमाग चुस्त तंदुरुस्त हो जाएगा. आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा विशेषज्ञ, डॉ. सलीम जैदी के मुताबिक, आप चुकंदर को अलग-अलग तरीकों से अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं.

डॉ. सलीम जैदी के मुताबिक, चुकंदर का जूस पीना भी सेहत के लिए फायदेमंद हो सकता है. लगातार 15 दिनों तक चुकंदर का जूस पीने से शरीर को कई फायदे मिलेंगे. चुकंदर में मैग्नीशियम, पोटैशियम, आयरन, फोलेट, विटामिन बी6 और विटामिन सी समेत कई पोषक तत्व होते हैं.

कैसे बनाएं चुकंदर का जूस

चुकंदर का जूस बनाने के लिए सबसे पहले इन्हें धोकर उसका छिलका उतार लें. चुकंदर को छोटे टुकड़ों में काटें और जूस निकालने के लिए उन्हें जूसर या मिक्सर जार में डालें. अगर, जूस गाढ़ा लगे तो उसमें जरूरत के हिसाब से पानी मिला लें. इसमें स्वाद के लिए नींबू का रस और थोड़ी चीनी भी मिला सकते हैं.

चुकंदर का जूस पीने के फायदे

चुकंदर का जूस पीने से न सिर्फ त्वचा को फायदा मिलता है, बल्कि सेहत को भी फायदा मिलता है. नियमित रूप से इसे पीने से लिवर की हेल्थ अच्छी होती है और लिवर की सूजन कम करने में मदद मिलती है.

त्वचा के लिए लाभकारी

चुकंदर का जूस लगातार 15 दिन तक पीने से त्वचा एकदम लाल और चमकदार हो सकती है. चुकंदर में एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी जैसे गुण होते हैं, जो त्वचा में प्राकृतिक चमक वापस लाने में मदद करते हैं.

एनर्जी

चुकंदर का जूस पीने से शरीर में एनर्जी बढ़ती है, जिन लोगों को शरीर में थकावट या फिर एनर्जी की कमी महसूस होती है, तो उनके लिए चुकंदर का जूस बहुत फायदेमंद हो सकता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

