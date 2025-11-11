केमिकल हेयर डाई को दूर से कर दें नमस्ते! घर पर इस खट्टी चीज के साथ बना लें Hair Dye, जड़ से काले हो जाएंगे बाल

White Hairs Home Remedy: आजकल बहुत कम उम्र में सफेद बालों की समस्या परेशान करने लगी है. इसका सबसे बड़ा कारण तनाव-चिंता, खराब लाइफस्टाइल और गलत खानपान माना जाता है. कई लोग इससे छुटकारा पाने के लिए बाजार में मिलने वाली हेयर डाई का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन केमिकल युक्त होने के कारण इसके साइड इफेक्ट भी बहुत जल्दी देखने को मिलते है. साथ ही इसके ज्यादा इस्तेमाल से सिर में खुजली, डैंड्रफ जैसी समस्या भी बढ़ जाती है. ऐसे में सफेद बालों से छुटकारा पाने के लिए कुछ घरेलू नुस्खे ही सबसे ज्यादा कारगर माने जाते हैं.

घर पर बनाएं नेचुरल हेयर डाई

अगर आपके भी बाल बहुत जल्दी सफेद होने लगे हैं और आप भी कुछ उपाय तलाश रहे हैं तो ये खबर आपके लिए ही है. आज हम आपको घर पर ही नेचुरल हेयर डाई बनाने का प्रोसेस बताने जा रहे हैं. इसमें घर में आसानी से मिलने वाली चीजों का ही इस्तेमाल किया गया है और ये बालों के लिए एकदम सेफ है. इसे बनाने के लिए एक सबसे ज्यादा खट्टी चीज यानी आंवले का भी इस्तेमाल किया गया है जो बालों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद माना जाता है.

आंवला पाउडर

मेहंदी पाउडर

कॉफी पाउडर

दही

काली चाय

नारियल तेल

इस नेचुरल डाई को बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है. इसके लिए आप एक कटोरे में 2 चम्मच आंवला पाउडर, 1 चम्मच कॉफी पाउडर, 2 चम्मच मेहंदी पाउडर डालें. अब एक पतीले में चाय पत्ती का पानी तैयार कर लें. इस पानी को पाउडर वाले मिश्रण में डालें और धीरे-धीरे उसको मिक्स कर लें. इसके बाद इसमें दही और नारियल तेल डालकर एक गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लें. मेहंदी के रंग को गहरा करने के लिए आप इस पेस्ट को 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ दें. इसके बाद आपकी नेचुरल हेयर डाई बनकर तैयार हो जाएगी.

इसको लगाने के लिए आप सबसे पहले अपने बालों को हल्का गीला कर लें. इसके बाद इस डाई को स्कैल्प से लेकर बालों के सिरों तक अच्छे से लगाएं और 2 घंटे के लिए छोड़ दें. फिर पानी से अपना सिर धो लें. ऐसा करने से आपके सफेद बाल जड़ से काले दिख सकते हैं. जानकारी के लिए बता दें कि आंवला बालों को हेल्दी बनाए रखने में बहुत ही ज्यादा मददगार साबित होता है. इससे बालों का झड़ना तो कम होता ही है साथ में ये बालों को जड़ से काला करने में भी बहुत मदद करता है. अब आप बाजार में मिलने वाली केमिकल युक्त हेयर डाई को दूर से नमस्ते कर दें और घर पर बनी इस प्राकृतिक हेयर डाई का इस्तेमाल करें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.