लेदर की जैकेट को कैसे साफ करें? इन 4 टिप्स और ट्रिक्स से बनाएं चमकदार, दिखेगी एकदम नई जैसी

Leather Jacket Cleaning Tips: सर्दियां पूरी तरह आ गई हैं और लगातार ठंड बढ़ती जा रही है. ऐसे में खुद को सर्द हवाओं से बचाकर बॉडी को गर्म रखने के लिए अधिकतर लोग लेदर जैकेट पहनना पसंद करते हैं. महिलाओं और पुरुष के लिए बाजार में आजकल तरह-तरह के डिजाइन वाली जैकेट उपलब्ध हैं जो लोगों को बहुत पसंद आ रही हैं. जानकारी के लिए बता दें कि बाकी जैकेट्स के मुताबिक लेदर जैकेट को ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है. अगर इनकी सही तरीके से केयर न की जाए तो इनका लुक और क्वालिटी जल्दी खराब हो सकती है. इसी कारण इन्हें लंबे समय तक नया बनाए रखने के लिए सही सफाई और स्टोरेज बेहद जरूरी है. आज हम आपको कुछ ऐसी 4 टिप्स और ट्रिक्स बताने जा रहे हैं जिनके जरिए आप लेदर जैकेट को साफ कर उसकी चमक को एकदम नए जैसा बनाए रख सकते हैं.

1. हार्ड साबुन का न करें इस्तेमाल

वैसे तो लेदर जैकेट को ड्राई क्लीनिंग के लिए ही देना चाहिए लेकिन अगर आप इसे घर पर ही साफ करना चाहते हैं तो हार्ड साबुन का इस्तेमाल न करें. इससे जैकेट बहुत जल्दी खराब हो सकती है. वॉशिंग के लिए हल्के साबुन, डिटर्जेंट या लेदर स्टेन रिमूवर का इस्तेमाल करना ज्यादा अच्छा माना जाता है.

अगर जैकेट के ऊपर धूल-मिट्टी की लेयर दिख रही है तो आप सफाई के लिए ब्रेश का इस्तेमाल न करें. इसके लिए आप किसी मुलायम कपड़े का प्रयोग कर सकते हैं, इससे जैकेट फटेगी नहीं और आसानी से साफ भी हो जाएगी.

कभी-कभी लेदर जैकेट के रेगुलर यूज से उसपर दाग-धब्बे लग जाते हैं जो आसानी से साफ नहीं होते हैं. इसके लिए आप थोड़े से पानी में साबुन मिलाएं और फिर उसमें मुलायम कपड़ा भिगो दें. अब इस गीले कपड़े से जैकेट के धब्बे वाले हिस्से को साफ कर दें. ध्यान रहें कि आप ज्यादा जोर से न रगड़ें, वरना चमक भी जा सकती है.

कई लोग अपने बाकी कपड़ों के साथ लेदर जैकेट भी वाशिंग मशीन में धोने के लिए डाल देते हैं. लेकिन यह सबसे बड़ी गलती हो सकती है. दरअसल, इससे लेदर का नेचुरल ऑयल खत्म हो सकता है जिससे चमक जा सकती है. ऐसे में आप घर पर केवल स्पॉट क्लीनिंग ही करें.

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.