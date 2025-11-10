क्या चेहरे पर वेट वाइप्स का इस्तेमाल करना ठीक है? स्किन की डॉक्टर ने बताया इनसे मेकअप रिमूव करें या नहीं

Skin Care Tips: चेहरे से मेकअप को साफ करने के लिए ज्यादातर लोग वेट वाइप्स का इस्तेमाल करते हैं. कई बार आपको मुंह धोने का मन नहीं करता है, ऐसे में आप मेकअप रिमूव करने के लिए पैकेट से वेट वाइप्स निकालते हैं, इससे चेहरे को पोंछते हैं और ऐसे ही सो जाते हैं. यह आसान, जल्दी और बिना झंझट वाला तरीका लगता है. लेकिन क्या ये तरीका आपकी स्किन के लिए सेफ है या क्या वेट वाइप्स से चेहरा साफ करना चाहिए? आइए जानते हैं स्किन एक्सपर्ट से-

क्या कहती हैं एक्सपर्ट?

इसे लेकर मशहूर डर्मेटोलॉजिस्ट गुरवीन वड़ैच ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक पोस्ट शेयर की है. इस पोस्ट में वे बताती हैं, वेट वाइप्स का इस्तेमाल आसान तो होता है लेकिन ये आपकी स्किन को नुकसान पहुंचा सकती हैं. ये आपकी स्किन के लिए उतने अच्छे नहीं हैं जितना हम सोचते हैं. इसके फायदों से ज्यादा नुकसान हैं. जैसे-

स्किन एक्सपर्ट कहती हैं, ये वाइप्स आपकी स्किन का pH बैलेंस बिगाड़ देते हैं, जिससे स्किन का नेचुरल ऑयल (लिपिड्स) खत्म हो जाता है. इससे त्वचा पर जलन या खुजली की समस्या हो सकती है.

वेट वाइप्स से चेहरा साफ करने पर ऐसा लगता है कि सारा मेकअप हट गया है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता. डॉक्टर बताती हैं, ये वाइप्स सिर्फ ऊपर-ऊपर से मेकअप हटाते हैं, लेकिन इनसे चेहरे पर बचे मेकअप के छोटे-छोटे कण और गंदगी पूरी तरह नहीं निकलती. इससे पोर्स बंद हो सकते हैं और पिंपल्स या एक्ने की समस्या बढ़ सकती है.

डॉक्टर वड़ैच ने आगे बताया कि ज्यादातर वेट वाइप्स में अल्कोहल, फ्रेगरेंस और प्रिजर्वेटिव्स होते हैं. ये चीजें स्किन को ड्राई बना देती हैं और सेंसिटिव स्किन वालों में जलन या रैशेज पैदा कर सकती हैं. साथ ही, ये वाइप्स एक बार इस्तेमाल के बाद फेंक दिए जाते हैं, जिससे प्लास्टिक वेस्ट बढ़ता है और पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है.

इसके लिए वेट वाइप्स की जगह माइल्ड क्लेंजर, माइसेलर वॉटर या क्लींजिंग बाम का इस्तेमाल करें. ये प्रोडक्ट्स स्किन को बिना नुकसान पहुंचाए गहराई से साफ करते हैं.

वेट वाइप्स का इस्तेमाल रोजाना करना स्किन के लिए ठीक नहीं है. ये स्किन को साफ करने के बजाय उसे ड्राई और इरिटेटेड बना सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.