काले छुहारे या पीले छुहारे, कौन सा ज्यादा फायदेमंद है? आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताया किसे खाने से मिलती है ज्यादा ताकत

Black dates vs Yellow dates: छुहारे सेहत के लिए बेहद अच्छे माने जाते हैं. खासकर ठंड के मौसम में इन्हें खाने की सलाह दी जाती है. लेकिन, बाजार में आपको दो तरह के छुहारे मिलते हैं- काले छुहारे और पीले छुहारे. ऐसे में अधिकतर लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि दोनों में से किसका सेवन ज्यादा फायदेमंद है या काले और पीले छुहारे में से कौस से ज्यादा फायदेमंद हैं? अगर आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. इसे लेकर मशहूर आयुर्वेदिक डॉक्टर रोबिन शर्मा ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. आइए जानते हैं इसपर एक्सपर्ट की राय-

तुलसी के बीज से तुलसी का पौधा कैसे उगाएं? जानें कितने दिनों में उग जाएगा पौधा

काले छुहारे

डॉक्टर शर्मा बताते हैं, काले छुहारे वही खजूर हैं जो पेड़ पर पूरी तरह नेचुरली पक जाते हैं. जब ये पूरी तरह पक जाते हैं, तो इनका रंग गहरा होकर काला या डार्क ब्राउन हो जाता है. नेचुरल तरीके से पकने की वजह से इनमें पोषक तत्व पूरी तरह विकसित हो जाते हैं.

इनमें आयरन, जिंक और कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होती है. इसके चलते ये शरीर की कमजोरी दूर करने में मदद करते हैं, मसल पेन और बॉडी अकड़न कम करने में सहायक होते हैं, खून की कमी से जूझ रहे लोगों के लिए फायदेमंद होते हैं, साथ ही इनमें किसी तरह की मिलावट या प्रोसेसिंग नहीं होती, इसलिए यह शरीर को असली और गहरा पोषण देते हैं.

आयुर्वेदिक डॉक्टर आगे कहते हैं, पीला छुहारा पूरी तरह पकने से पहले ही तोड़ लिया जाता है. यानी यह अधपका होता है. इसे सुखाकर बाजार में बेचने योग्य बनाया जाता है. ऐसे में इसकी पौष्टिकता काले छुहारे की तुलना में कम रह जाती है. पूरी तरह न पकने की वजह से इनमें पोषक तत्व कम होते हैं, कई बार इन्हें चाशनी वाले पानी में डुबोकर मीठा किया जाता है. ऐसे में ताकत के मामले में पीले छुहारे काले छुहारों से कमजोर होते हैं.

आयुर्वेदिक डॉक्टर के मुताबिक, पीला छुहारा स्वाद में मीठा जरूर हो सकता है, लेकिन इससे काले छुहारे जितने स्वास्थ्य लाभ नहीं मिलते हैं. ऐसे में काले छुहारों का सेवन ज्यादा फायदेमंद हो सकता है.

आप इन्हें रातभर पानी में भिगोकर सुबह खाली पेट खा सकते हैं या रात को सोने से पहले 2 छुहारे दूध में उबालकर भी लिए जा सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

