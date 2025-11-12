सर्दियों में रूखे बालों से खूबसूरती पड़ गई फीकी? अपना लें ये 4 घरेलू नुस्खे, मुलायम और चमके जाएंगे बाल

Rukhe Balo ke liye kya kare: सर्दियों का मौसम शुरू होते ही अक्सर त्वचा और बालों की समस्या बढ़ने लगती है. कई लोगों की स्किन ड्राई हो जाती है तो कुछ लोग फटी त्वचा से परेशान रहते हैं. उसी तरह बाल भी काफी ड्राई और रूखे हो जाते हैं जिससे एकदम बेजान सा लुक दिखने लगता है. बालों की इस समस्या से राहत पाने के लिए लोग बाजार में आने वाले प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं लेकिन केमिकल युक्त होने के कारण इससे कभी-कभी परेशानी और भी ज्यादा बढ़ जाती है. ऐसी स्थिति में घरेलू नुस्खे ही कारगर साबित होते हैं. अगर सर्दियों में रूखे बालों से आपकी खूबसूरती फीकी पड़ गई है तो ये खबर आपके लिए ही है. आज हम आपको कुछ ऐसे 4 घरेलू नुस्खे बताने जा रहे हैं जिन्हें अपनाने से आपके बाल मुलायम और सोफ्ट हो जाएंगे. साथ ही हेयर हेल्दी भी होंगे.

1. मेथी दाना

मेथी दाने में प्रोटीन और एंटीफंगल गुण पाए जाते हैं जो बालों के लिए काफी लाभदायक होते हैं. बेजान बालों के लिए आप रात भर मेथी के दानों को पानी में भिगोकर रख दें और फिर इसे अपने स्कैल्प पर लगाएं. इसको लगाने के लिए आप रुई का इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे बाल जड़ से मजबूत और काले होते हैं.

सर्दियों में आपके बेजान बालों को वापिस से शाइनी और मुलायम बनाने के लिए दही-शहद लाभदायक हो सकते हैं. इसके लिए आप एक छोटी कटोरी में दही लें और इसमें शहद अच्छे से मिक्स कर लें. फिर इसे हेयरमास्क की तरह अपने बालों में लगाएं और थोड़ी देर बाद धो लें. इससे ड्राई बाल शाइनी और सोफ्ट बन सकते हैं.

सर्दियों में सर्द हवा के कारण बालों से नमी चली जाती है जिससे बाल काफी ड्राई हो जाते हैं. ऐसे में बालों में नमी बढ़ाने के लिए नारियल तेल और एलोवेरा बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकता है. इसके लिए आप एक कटोरी में नारियल तेल के साथ एलोवेरा जेल मिला लें. अब इस पेस्ट को अपने स्कैल्प से लेकर बालों के आखिरी सिरे तक लगाएं. इससे बाल हाईड्रेट होंगे और ड्राईनेस धीरे-धीरे खत्म हो जाएगी.

बेजान और रूखे बालों को फिर से शाइनी बनाने के लिए आफ एलोवेरा जेल और दही का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए आप 2 चम्मच एलोवेरा जेल के साथ 2 ही चम्मच दही मिला लें. अब इस हेयरमास्क को अपने बालों पर लगाकर 30 मिनट के लिए छोड़ दें. इसके बाद साफ पानी से अपने बाल धो लें. ऐसा करने से आपके बाल मॉस्चराइज होंगे और पहले से ज्यादा चमकदार बन जाएंगे.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.