Skin Care Tips: रात को सोने से पहले ये 3 चीजें रगड़ लो, सुबह चमक उठेगा चेहरा, दाग-धब्बे भी हमेशा के लिए छूमंतर

Skin Care Tips: आजकल की भागदौड़, दिन भर काम, प्रदूषण और धूप के चलते त्वचा पर बहुत तनाव पड़ता है. दिनभर की भागदौड़ के बाद जब हम शाम को आईने में खूद को देखते हैं, तो अपनी त्वचा को थका हुआ और बेजान देखकर निराशा हो जाते हैं, लेकिन अगर, त्वचा की सही तरह से देखभाल की जाए तो सुंदरता के साथ-साथ नेचुरल चमक भी प्राप्त की जा सकती है. दरअसल, हमारी त्वचा रात में यानी सोते समय, खुद ही रिपेयर हो जाती है इसलिए, अगर हम रात को सोने से पहले सही स्किन केयर रूटीन अपनाएं, तो सुबह चेहरा चमकदार और मुलायम दिखेगा. इसके साथ ही दाग-धब्बों से भी छुटकारा पाया जा सकता है.

यह भी पढ़ें:- Remove Facial Hair: चेहरे से अनचाहे बाल कैसे हटाएं, अलसी समेत ये 3 बीज करेंगे मदद, एक्सपर्ट से जानिए कैसे

रात में सोने से पहले चेहरे की सही से सफाई

हमेशा रात में सोने से पहले चेहरे की सफाई सही तरह से करनी चाहिए, क्योंकि पूरा दिन बाहर बिताने के बाद, त्वचा पर धूल, गंदगी, तेल और मेकअप जमा हो जाता है. ऐसे में त्वचा के रोमछिद्र बंद हो जाते हैं और मुंहासे व पिगमेंटेशन की समस्या हो जाती है. इसलिए सोने से पहले अपने चेहरे को किसी माइल्ड क्लींजर से अच्छी तरह धो लें. धोने के बाद, तौलिए से हल्के से थपथपाकर सुखा लें.

इसके अलावा त्वचा को सुंदर और चमकदार बनाए रखने के लिए क्लींजिंग के बाद टोनर का इस्तेमाल करें, क्योंकि क्लींजिंग के बाद त्वचा थोड़ी रूखी हो जाती है. ऐसे में टोनर का इस्तेमाल त्वचा के पीएच लेवल को संतुलित रखता है. टोनर रोमछिद्रों को टाइट करता है और त्वचा को मुलायम बनाता है. गुलाब जल या अल्कोहल-मुक्त टोनर का इस्तेमाल करना फायदेमंद हो सकता है. इसे कॉटन पैड से चेहरे पर हल्के हाथों से लगाएं.

त्वचा की कोशिकाओं की मरम्मत सबसे ज्यादा रात के समय होती है. ऐसे में त्वचा की देखभाल बहुत ही जरूरी है. विटामिन सी, हाइलूरोनिक एसिड और रेटिनॉल जैसे तत्वों से युक्त सीरम या नाइट क्रीम लगाने से त्वचा में निखार आएगा.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.