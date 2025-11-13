बच्चे को खाना खाते समय टीवी या मोबाइल देखने से कैसे रोकें? पीडियाट्रिशियन ने बताया सबसे आसान तरीका

Parenting Tips: आजकल ज्यादातर बच्चे खाना खाते समय टीवी या मोबाइल देखते हैं. अगर आपका बच्चा भी ऐसा करता है, तो ये आदत उसकी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकती है. हेल्थ एक्सपर्ट्स बताते हैं कि टीवी देखते हुए खाना खाने से बच्चे का ध्यान खाने पर नहीं रहता. इससे या तो वो जरूरत से ज्यादा खा लेता है या कम खाना खाता है. ऐसे में पाचन संबंधी दिक्कतें बढ़ जाती हैं, साथ ही बच्चे को सही पोषण नहीं मिल पाता है. अब, सवाल यह है कि इस आदत को छुड़ाया कैसे जाए या कैसे आप खाना खाते समय बच्चे को टीवी देखने से रोक सकते हैं? इसे लेकर पीडियाट्रिशियन संतोष यादव ने अपने इंस्टाग्राम वीडियो में एक बहुत ही आसान तरीका बताया है. आइए जानते हैं इस बारे में-
क्यों बच्चे टीवी के आदी हो जाते हैं?
डॉक्टर यादव बताते हैं कि बच्चे ज्यादातर कार्टून देखते हैं. कार्टून बहुत तेजी से चलते हैं, रंगीन होते हैं और ऊंची आवाज वाले होते हैं. यानी इनमें तेज मूवमेंट और मजेदार ध्वनियां होती हैं, जो बच्चों के दिमाग में डोपामिन नाम के 'हैप्पी हार्मोन' रिलीज करती हैं. यही वजह है कि बच्चे टीवी या मोबाइल देखने का आनंद लेने लगते हैं और बार-बार उसे देखने की जिद करते हैं.कैसे छुड़ाएं बच्चे की टीवी देखने की आदत?
इसके लिए पीडियाट्रिशियन ने चार आसान स्टेप्स बताए हैं, जिनसे बच्चे को धीरे-धीरे टीवी या मोबाइल से दूर किया जा सकता है-नंबर1- वीडियो की स्पीड कम करें (Reduce Speed)
सबसे पहले टीवी या मोबाइल पर चल रहे कार्टून की स्पीड को 1X से घटाकर 0.75X या 0.5X कर दें. इससे वीडियो थोड़ा धीमा हो जाएगा और उसका रोमांच घट जाएगा. बच्चे को उतना मजा नहीं आएगा और धीरे-धीरे उसका इंटरेस्ट कम हो जाएगा.नंबर 2- वॉल्यूम कम करें (Reduce Volume)
कार्टून की तेज आवाज बच्चों को सबसे ज्यादा आकर्षित करती है. अगर आप वॉल्यूम धीरे-धीरे कम कर देंगे, तो बच्चे को मजा कम आने लगेगा और वह खुद टीवी में कम रुचि लेगा.नंबर 3- कंटेंट बदलें (Change the Content)
कार्टून की जगह बच्चे को एनिमल प्लेनेट, एनिमल सफारी या नेचर से जुड़े वीडियो दिखाएं. ये वीडियो बच्चे को नई चीजें सिखाते हैं, साथ ही ये शांत और धीमी गति वाले होते हैं, जिससे बच्चे का ध्यान धीरे-धीरे टीवी से हटने लगता है.नंबर 4- को-वॉचिंग करें (Co-watch It)
यह सबसे जरूरी कदम है. बच्चे को टीवी अकेले देखने न दें. उसके साथ बैठें, बातें करें और वीडियो पर डिस्कशन करें. इससे बच्चे को स्क्रीन से ज्यादा आपकी संगत में मजा आने लगेगा.
अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा खाना खाते समय टीवी न देखे, तो उसे अचानक रोकने की बजाय इन चार छोटे-छोटे बदलावों से शुरुआत करें. इस तरह धीरे-धीरे उसका ध्यान खाने और परिवार के साथ समय बिताने पर जाएगा. ऐसे में आप भी आज से ही ये ट्रिक्स आजमाकर देख सकते हैं.
