मोटापा घटाने के लिए बस कर लें ये 7 काम, महीनेभर में अंदर होता दिखने लगेगा बाहर निकलता पेट

Weight Loss Tips: पेट की चर्बी यानी बेली फैट सिर्फ दिखने में खराब नहीं लगती, बल्कि यह शरीर के लिए कई तरह की परेशानियां भी पैदा कर सकती है. यह हार्मोन का संतुलन बिगाड़ती है, मेटाबॉलिज्म धीमा करती है और नींद की गुणवत्ता पर भी असर डालती है. अक्सर लोग पेट की चर्बी कम करने के लिए क्रैश डाइटिंग या घंटों जिम में पसीना बहाने लगते हैं लेकिन सही रिजल्ट नहीं मिल पाता. हालांकि, इन सब से अलग आप चाहें तो अपनी लाइफस्टाइल में छोटे-छोटे बदलाव कर भी पेट की चर्बी से निजात पा सकते हैं. यहां जानिए 7 आसान और नेचुरल टिप्स, जो आपको फिट बनाने में मदद करेंगे-

शुगर को कहें अलविदा

मीठी चाय–कॉफी, बेकरी आइटम और देर रात स्नैकिंग पेट की चर्बी बढ़ाने की सबसे बड़ी वजह है. WHO की गाइडलाइन के अनुसार, फ्री शुगर को 10% या बेहतर हो तो 5% से कम रखना वजन घटाने में मददगार है.

सुबह गुनगुने पानी में जीरा या अजवाइन डालकर पीने से डाइजेशन बेहतर होता है और मेटाबॉलिज्म तेज होता है. यह वजन घटाने में मदद करता है और लिवर को भी स्वस्थ रखता है.

सुबह का नाश्ता सबसे जरूरी है. इसमें 25-30 ग्राम प्रोटीन जरूर लें. अंडे, पनीर, अंकुरित दालें या ग्रीक योगर्ट अच्छे विकल्प हैं. इससे भूख कम होगी और क्रेविंग कंट्रोल रहेगी, जिससे आपको वेट लॉस में सीधे तौर पर मदद मिलेगी.

वॉकिंग वजन घटाने का सबसे आसान तरीका है. दिन में 30 मिनट वॉक करें, चाहे एक बार में या तीन बार 10-10 मिनट के सेशन में. इससे शरीर एक्टिव रहेगा और कैलोरी बर्न होगी.

आंवला और नींबू दोनों मेटाबॉलिज्म बढ़ाते हैं और ब्लड शुगर को कंट्रोल करते हैं. सुबह नींबू पानी या आंवला जूस पीने की आदत डालें.

नींद की कमी भूख हार्मोन बढ़ा देती है, जिससे ज्यादा खाने की इच्छा होती है. ऐसे में वेट लॉस के लिए हर रात समय पर और 7-9 घंटे सोना जरूरी है.

इन सब से अलग डिनर और सोने के बीच 2-3 घंटे का गैप रखें और उसके बाद कुछ भी न खाएं.

इस तरह केवल 7 आदतों को अपने डेली रूटीन में शामिल कर आप शरीर पर बढ़ती चर्बी को कम कर सकते हैं. ऐसा नियमित तौर पर करने से आपको कुछ ही समय में कमाल के नतीजे नजर आ सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.



