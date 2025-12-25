Underwear Hygiene Tips: अंडरवियर रोजमर्रा की लाइफ का सबसे जरूरी हिस्सा है, लेकिन ज्यादातर लोग इस बारे में खुलकर बात नहीं करते और न ही सही जानकारी रखते हैं कि इसे कब बदलना (Underwear Kitne Din Me Badalna Chahiye) चाहिए या कितने दिनों तक पहनना ठीक है. गलत समय तक पुराना या गंदा अंडरवियर (Ganda Underwear Pahnane Se Kya Hota Hai) पहनने से इंफेक्शन, स्किन एलर्जी, बदबू और पसीने की समस्या बढ़ सकती है. इसलिए ये समझना जरूरी है कि अंडरवियर की कितनी उम्र होती है और पुरुषों को नया कब खरीदना चाहिए.

मुझे अपना अंडरवियर कितने महीने में बदलना चाहिए? (How many months should I replace my underwear?)

अंडरवियर को हर 6 महीने में बदल देना चाहिए. समय के साथ उसका फैब्रिक ढीला पड़ जाता है, इलास्टिक कमजोर हो जाता है और बैक्टीरिया जमा होने लगते हैं. भले ही आप उसे अच्छी तरह धोते हों, फिर भी समय के साथ उसमें माइक्रोब्स रह ही जाते हैं जो इंफेक्शन और खुजली का कारण बन सकते हैं. अगर रोज पहनते और धोते हैं. तो 6 महीने तक इसकी लाइफ नॉर्मल मानी जाती है.

अंडरवियर को बदलने में कितना समय लगता है? (How long does it take to replace underwear?)

अंडरवियर की लाइफ उसकी क्वालिटी और इस्तेमाल पर निर्भर होती है.

• अगर कॉटन है और रोजाना वॉश हो रहा है तो 4 से 6 महीने में बदलें.

• अगर स्पोर्ट्स या ड्राईफिट फैब्रिक है तो 6 से 8 महीने तक चल सकता है.

• अगर इलास्टिक ढीला, छेद, बदबू या रंग फीका दिखे, तुरंत बदलें.

याद रखें कि अंडरवियर हेल्थ का हिस्सा है, फैशन का नहीं, इसे टाइम पर बदलना जरूरी है.

पुरुषों के लिए नया अंडरवियर कब खरीदें? (When should men buy new underwear?)

पुरुषों को नया अंडरवियर इन स्थितियों में जरूर खरीदना चाहिए:

• कमर पर इलास्टिक ढीला पड़ जाए

• बार बार वॉश करने के बाद भी बदबू आए

• कपड़ा पतला या घिसा हो जाए

• पसीने से रैशेज या खुजली होने लगे

• शेप बदल जाए और आराम न मिले

एक साइज बड़ा या छोटा अंडरवियर भी स्किन प्रॉब्लम और ब्लड सर्कुलेशन पर असर डाल सकता है.

आप एक ही अंडरवियर कितने दिन पहन सकते हैं? (How many days can you wear the same underwear?)

ये बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है कि एक अंडरवियर दो दिन लगातार पहनें.

अंडरवियर रोज बदलना चाहिए, खासकर गर्मी, जिम या ज्यादा पसीना आने वाले लोगों को.

एक ही अंडरवियर कई दिन पहनने से

• बदबू

• फंगल इंफेक्शन

• स्किन रैश

• लिंग और टेस्टिकल में खुजली

जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं.