हाथों में मेहंदी लगाने से हो जाती है एलर्जी? डर्मेटोलॉजिस्ट ने बताया कैसे चुनें सही Mehndi

How to treat mehndi allergy: कुछ महिलाओं की शिकायत होती है कि मेहंदी लगाने के बाद उनके हाथों में एलर्जी हो जाती है. इससे उन्हें तेज खुजली होने लगती है, जलन का एहसास बढ़ जाता है तो कई बार हाथों में छोटे-छोटे छाले भी उभर आते हैं. आइए जानते हैं इस परेशानी से छुटकारा कैसे पाएं.

कैसे करें सही मेहंदी की पहचान?

How to treat mehndi allergy: कोई त्योहार हो या घर में शादी-ब्याह का फंक्शन, ज्यादातर महिलाएं हाथों में मेहंदी लगाना पसंद करती हैं. मेहंदी हाथों की खूबसूरती में चार चांद लगाने का काम जो करती है. हालांकि, कुछ महिलाओं की शिकायत होती है कि मेहंदी लगाने के बाद उनके हाथों में एलर्जी हो जाती है. इससे उन्हें तेज खुजली होने लगती है, जलन का एहसास बढ़ जाता है तो कई बार हाथों में छोटे-छोटे छाले भी उभर आते हैं. अब, अगर आप भी इन्हीं महिलाओं में से एक हैं, तो बता दें कि ऐसा गलत मेहंदी चुनने के चलते हो सकता है. 

इसे लेकर हाल ही में फेमस डर्मेटोलॉजिस्ट गुरवीन वड़ैच ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. वीडियो में स्किन की डॉक्टर बताती हैं, आज के समय में नकली या केमिकल वाली मेहंदी ज्यादा आने लगी हैं. वहीं, इस तरह की मेहंदी ही हाथों में एलर्जी का कारण बनती है. ऐसे में असली और नकली मेहंदी की पहचान करना बेहद जरूरी है.

कैसे करें सही मेहंदी की पहचान?

काली मेहंदी से बचें

डॉक्टर बताती हैं कि काली हिना (ब्लैक हिना) में अक्सर PPD (पैराफिनाइल डाई) नाम का केमिकल मिलाया जाता है. यह केमिकल तेजी से रंग तो चढ़ा देता है, लेकिन स्किन बर्न, खुजली और एलर्जिक रिएक्शन का कारण बन सकता है. इसलिए अगर आप मेहंदी खरीद रहे हैं तो काली मेहंदी लेने से बिल्कुल बचें.

इंग्रेडिएंट लिस्ट चेक करें

अक्सर पैकेट वाली मेहंदी में कई तरह के इंग्रेडिएंट्स मिलाए जाते हैं. असली मेहंदी में केवल प्राकृतिक हिना होना चाहिए. अगर उसमें इंडिगो या अन्य केमिकल इंग्रेडिएंट्स लिखे हों तो समझ लें कि यह आपकी स्किन के लिए हानिकारक हो सकती है.

रंग और टेक्सचर पर दें ध्यान

डॉक्टर वड़ैच बताती हैं, असली हिना पत्तियों से बनाई जाती है. इसका रंग हमेशा हल्का पीला या हरा होता है. जब इसमें पानी मिलाया जाता है तो यह गाढ़े हरे रंग की हो जाती है. वहीं, नकली और केमिकल वाली मेहंदी पानी मिलाने पर काली नजर आती है. इसलिए मेहंदी लगाते समय उसके रंग और टेक्सचर को ध्यान से देखें.

धीरे-धीरे चढ़ता है असली रंग

अगर कोई मेहंदी लगाते ही आपके हाथों पर बहुत गहरा रंग छोड़ रही है तो समझ लीजिए इसमें केमिकल मिला हुआ है. असली मेहंदी का रंग धीरे-धीरे चढ़ता है और यह गहरा काला नहीं बल्कि हल्का लाल-भूरा होता है. यही उसकी असली पहचान है.

डॉक्टर बताती हैं, इस तरह कुछ छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देकर आप असली और नकली मेहंदी में फर्क पहचान सकती हैं और अपनी स्किन को नुकसान से बचा सकती हैं. 

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.


