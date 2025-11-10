बच्चे को ठंड लग रही है की नहीं कैसे चेक करें? डॉक्टर ने बताया सर्दियों में बहुत काम आएगा ये आसान तरीका

Parenting Tips: सर्दी का मौसम आ चुका है. ऐसे में माता-पिता की चिंता बढ़ने लगी है. दरअसल, छोटे बच्चे खुद से बता नहीं पाते हैं कि उन्हें ठंड लग रही है या नहीं, इसलिए माता-पिता के मन में हमेशा एक डर रहता है कि कहीं सर्दी लगने से उनका बच्चा बीमार न हो जाए. इसे लेकर मशहूर पीडियाट्रिशियन संदीप गुप्ता ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में डॉक्टर ने एक बेहद आसान तरीका बताया है, जिससे आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि आपका बच्चा ठीक है या नहीं या उसे ज्यादा सर्दी तो नहीं लग रही है. आइए जानते हैं इसके बारे में-

क्या है ये तरीका?

डॉक्टर गुप्ता के अनुसार, बच्चे को ठंड लग रही है या नहीं यह जानने के लिए आपको बस अपने हाथ की उल्टी तरफ से बच्चे के पेट को छूना है, फिर उसी तरह से उसके हाथ और पैरों को छूएं. अगर बच्चे के हाथ और पैर पेट जितने ही गर्म लगते हैं, तो इसका मतलब है कि बच्चा ठीक है और उसे ठंड नहीं लग रही है. लेकिन अगर आपको बच्चे के हाथ या पैर पेट से ठंडे महसूस हों, तो यह संकेत है कि बच्चे को ठंड लग रही है.

डॉक्टर गुप्ता सलाह देते हैं कि अगर बच्चे के हाथ-पैर ठंडे हों तो-

सबसे पहले बच्चे के हाथ और पैरों को कवर करें. इसके लिए उसे मोजे और दस्ताने पहनाएं.

बच्चे के सिर को ढक कर रखें.

अगर घर में तापमान बहुत कम है, तो रूम हीटर या ब्लोअर का इस्तेमाल करें, लेकिन कमरे में हल्की नमी बनाए रखें.

छोटे बच्चे को मां का दूध या गरम सूप (अगर बच्चा बड़ा है) देते रहें, इससे शरीर को अंदर से गर्मी मिलती है.

ध्यान रखें कि बच्चे का शरीर एडल्ट्स की तुलना में तापमान जल्दी खो देता है, इसलिए हर कुछ घंटे में बच्चे को छूकर तापमान चेक करते रहें. इससे आप मासूम की सेहत का ख्याल रख सकते हैं. वहीं, अगर बच्चे का चेहरा ठंडा या नीला पड़ने लगे या बच्चा कांपने लगे, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.