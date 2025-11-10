सर्दियों में छत पर रखी टंकी को कैसे रखें गर्म? आज ही जाकर अपना लें ये 4 हैक्स, बर्फ जैसे ठंडे पानी से मिलेगा छुटकारा

How to Keep Water Tank Hot: सर्दियों के मौसम की शुरुआत हो गई है और सुबह-सुबह ठंडे पानी की वजह से भी नहाना धीर-धीरे मुश्किल होता जा रहा है. कई घरों में हीटिंग रोड या फिर गीजर की सुविधा उपलब्ध नहीं होती है जिससे ऊपर रखी टंकी से आ रहे ठंडे पानी में ही नहाना पड़ता है. इससे सर्दी-जुकाम होने का भी खतरा बना रहता है. ऐसी स्थिति में लोग नहीं नहाना ही काफी अच्छा विकल्प मानते हैं. अगर आपके यहां भी ऐसी ही कुछ स्थिति बनी रहती है तो ये खबर आपके काम की है. आज हम आपको 4 ऐसे हैक्स बताने जा रहे हैं जिन्हें अपनाकर आप घर की छत पर रखी टंकी को गर्म रख सकते हैं. इससे आपको नहाने के लिए बर्फ जैसे ठंडे पानी का भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा.

1. थर्माकोल शीट

छत पर रखी टंकी को गर्म रखने के लिए आप ये सस्ता और जुगाड़ू हैक अपना सकते हैं. अगर आपकी टंकी छत पर एकदम खुले में रखी है तो आप इसके ऊपर थर्माकोल शीट लपेट सकते हैं. दरअसल, ये शीट इंसुलेटर का काम करती है और इससे पानी बहुत जल्दी ठंडा नहीं होता है. ऐसा करने से आपको सुबह-सुबह बर्फ जैसा ठंडा पानी नहीं मिलेगा.

आप छत पर रखी बड़ी टंकी को काले, नीले या भूरे रंग से पेंट कर सकते हैं. दरअसल, ये रंग सूरज की किरणों से निकलने वाली गर्मी को बहुत जल्दी सोखकर पानी को गर्म रखने में मदद करते हैं. पानी को गर्म रखने के लिए ये तरीका बहुत ही ज्यादा प्रभावी तरीका माना जाता है. सर्दियों में ये हैक कई लोग अपनाते भी हैं.

आप टंकी के ऊपर बबल रैप को भी लपेट सकते हैं. ये तरीका भी पानी को गर्म रखने के लिए बहुत असरदार माना जाता है. दरअसल, ये पानी को ठंडा होने से बचाती है और टंकी को गर्म रखती है. बबल रैप आपको बाजार में बहुत ही ज्यादा आसानी से मिल जाएगा वो भी बहुत कम दाम में.

कई लोग पानी को गर्म रखने के लिए छत पर रखी टंकी को तो ढक लेते हैं लेकिन पाइपलाइन को ढकना भूल ही जाते हैं. इससे पानी पाइप से गुजरकर वापिस से ठंडा हो सकता है. ऐसे में उन पाइपलाइन को जरूर ढक दें जो खुली हवा में हैं. इसके लिए आप फोम, बबल रैप या फिर कपड़े की मदद ले सकते हैं.

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.