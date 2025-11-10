Kitchen Hacks: काली कढ़ाई किचन की खूबसूरती को कर रही है फीका? आज ही अपना लें ये 4 हैक्स, नया जैसा चमकने लगेगा बर्तन

Kali Kadhai Kaise Saaf Karen: कढ़ाई किचन में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला बर्तन है. इसके बार-बार और रोजाना प्रयोग करने से इसकी चमक चली जाती है और एक काली परत जमने लगती है. कई बार हम लोग इसे बर्तन धोने वाले डिटर्जेंट से साफ करने की कोशिश भी करते हैं लेकिन कुछ अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है. इसके बाद फिर अगर किचन कितनी भी मॉर्डन और खूबसूरत क्यों न हो, अंदर रखी ये काली कढ़ाई फीकापन डाल ही देती है. इसी के चलते आज हम आपको 4 ऐसे घरेलू हैक्स बताने जा रहे हैं जिन्हें अपनाने से आप काली कढ़ाई को नया जैसा चमका सकते हैं. खास बात ये है कि इसमें घर में मौजूद चीजों की ही इस्तेमाल किया गया है.
गर्म पानी और डिश वॉश
ये तरीका सबसे आसान और सरल माना जाता है. इसके लिए आप एक बड़े टब में थोड़ा सा पानी गर्म कर डालें और इसमें डिश वॉश लिक्विड मिक्स कर दें. इसके बाद इस घोल में कढ़ाई को कुछ देर तक डुबो कर रख दें. अब कढ़ाई को बाहर निकालने के बाद स्क्रब-डिशवॉश की मदद से रगड़कर साफ कर लें. दरअसल, गर्म पानी में डालने से चिकनाई और काली परत फूलने लगती है जिससे साफ करना काफी आसान हो जाता है.आलू के छिलके और नमक
कचरे में फेंके जाने वाले आलू के छिलके कढ़ाई को साफ करने में काफी मददगार हो सकते हैं. इसके लिए आप आलू के छिलकों पर थोड़ा सा नमक छिड़कें और इससे कढ़ाई को रगड़कर साफ करें. इससे बर्तन पर जमी चिकनाई और काली परत दोनों आसानी से हट जाएंगी.बेकिंग सोडा और नींबू
कढ़ाई की काली परत और चिकनाई हटाने के लिए आप बेकिंग सोडा और नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए आप कढ़ाई पर बेकिंग सोडा छिड़कें और फिर नींबू का रस डालकर थोड़ी देर के लिए छोड़ दें. इसके बाद कढ़ाई को स्क्रब और डिश वॉश लिक्विड की मदद से अच्छे से साफ कर लें. इससे बर्तन पर जमी पुरानी से पुरानी चिकनाई और काली परत हट सकती है.सिरका हो सकता है मददगार
कढ़ाई को साफ करने के लिए सिरका काफी मददगार साबित हो सकता है. इसके लिए आप सिरके को हल्का गर्म करें और उसमें नमक डालकर एक पेस्ट तैयार कर लें. अब इस पेस्ट को कढ़ाई पर लगाएं और 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें. अब डिश वॉश और स्क्रब की मदद से रगड़कर बर्तन को धो दें. इससे कढ़ाई नई जैसी चमक सकती है.
