सर्दी में बार-बार मुरझा रहा है करी पत्ते का पौधा? आज ही कर लें ये 3 काम, कुछ दिनों में आने लगेंगे दोगुना पत्ते

How do I make my curry leaf plant grow faster: सर्दियों में पौधों की खास देखभाल करनी पड़ती है. ठंड, कम धूप और नमी की कमी से पौधे जल्दी मुरझाने लगते हैं. करी पत्ता (Curry Patta) भी ऐसा ही पौधा है जिसे ठंड के मौसम में थोड़ी ज्यादा केयर की जरूरत होती है. कई लोग शिकायत करते हैं कि उनका करी पत्ते के पौधा बार-बार पीला हो रहा है, पत्ते गिर रहे हैं या बढ़ ही नहीं रहे हैं. अगर आपके पौधे के साथ भी ऐसा हो रहा है, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. यहां हम आपको 3 ऐसी टिप्स बता रहे हैं, जिन्हें फॉलो कर आप कुछ ही दिनों में अपने करी पत्ते के पौधे को वापस हरा-भरा कर सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे-

हर बार खाना खाने के बाद इलायची खाने से क्या होता है? जानें 1 दिन में कितनी इलायची खा सकते हैं

ठंड में करी पत्ते के पौधे की देखभाल कैसे करें?

करी पत्ते का पौधा ठंड में धूप की कमी से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है. अगर पौधा लगातार छांव में रहता है तो उसकी पत्तियां कमजोर, पीली और झड़ने लगती हैं. कोशिश करें कि पौधे को ऐसी जगह रखें जहां कम से कम 5–6 घंटे धूप मिले. अगर घर में बालकनी की धूप कम आती है, तो पौधे को रोज कुछ देर के लिए छत या ऐसी जगह शिफ्ट करें जहां धूप ठीक से आती हो. जैसे ही धूप मिलेगी, पौधा खुद-ब-खुद फिर से ताजा होने लगेगा.

सर्दियों में पौधों को पानी कम चाहिए होता है, क्योंकि मिट्टी देर से सूखती है. अधिक पानी देने से जड़ें गल सकती हैं. ऐसे में हमेशा पानी देने से पहले ऊपरी मिट्टी को छूकर देखें. अगर मिट्टी सूखी हो तभी पानी दें. ओवरवॉटरिंग से भी पौधा कमजोर होकर लटकने लगता है. इसलिए पानी थोड़ा कम और जरूरत के हिसाब से दें.

इन सब से अलग करी पत्ता का पौधा हल्की, हवा वाली और पौष्टिक मिट्टी में बहुत अच्छा बढ़ता है. ऐसे में पौधे में अच्छा ड्रेनेज रखें. साथ ही कई बार घर पर परफेक्ट मिट्टी बनाना मुश्किल हो जाता है. ऐसे में आप रेडी-टू-यूज गार्डन मिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं.

बस इन 3 चीजों को फॉलो कर आप ठंड के मौसम में भी अपने करी पत्ते को पौधे को हरा-भरा रख सकते हैं. साथ ही इससे पौधे की ग्रोथ भी और तेजी से होगी.