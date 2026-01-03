सुबह उकड़ू बैठकर पानी पीने के क्या फायदे हैं? डॉक्टर से जानिए

Ukdu Baithkar Pani Pine Ke Fayde: सुबह-सुबह खाली पेट पेट पानी की सलाह सभी डॉक्टर और एक्सपर्ट देते हैं, क्योंकि सुबह पानी पीना स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है, लेकिन पानी कैसे पीना सही रहते है, यह कम लोगों को पता रहता है. आमतौर पर लोग सुबह बिस्तर पर बैठकर पानी पी लेते हैं. लेकिन, क्या आप जानते हैं सुबह उकड़ू बैठकर पानी पीने के क्या फायदे हैं? आचार्य मनीष के मुताबिक, सुबह उकड़ू बैठकर पानी पीने से पाचन में सुधार, मेटाबॉलिज्म बूस्ट, कब्ज और एसिडिटी से राहत, शरीर डिटॉक्स, त्वचा में चमक और पेट की अंदरूनी सफाई करने के लिए फायदेमंद होता है.

आचार्य मनीष के मुताबिक, सुबह उकड़ू बैठकर पानी पीना बहुत फायदेमंद होता है. इसे शरीर में एनर्जी रहती है और शरीर एक्टिव मोड में रहता है. उकड़ू बैठकर पानी पीने से कब्ज, फिशर और प्रोस्टेट जैसी समस्याओं में आराम मिलता है, क्योंकि यह शरीर के प्राकृतिक कार्यप्रणाली को बेहतर बनाता है.

पाचन में सुधार

उकड़ू बैठकर पानी पीने से पाचन तंत्र को फायदा मिलाता है, क्योंकि उकड़ू बैठने से पेट पर दबाव पड़ता है, जिससे पाचन क्रिया तेज और बेहतर होती है, कब्ज और एसिडिटी से राहत मिलती है.

मेटाबॉलिज्म बूस्ट

उकड़ू बैठकर पानी पीने से मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है. यह शरीर की प्राकृतिक मुद्रा को संतुलित करता है और आंतरिक अंगों, खासकर लीवर और किडनी को एक्टिव करता है, जिससे शरीर अधिक कुशलता से काम करता है और कैलोरी बर्न होती है, खासकर सुबह खाली पेट गुनगुना पानी पीने से ज्यादा फायदे मिलते हैं.

उकड़ू बैठकर पानी पीने से शरीर अंदर से साफ होता है. यह डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बहुत असरदार है. यह लीवर और किडनी के कार्यों को बेहतर बनाता है और विषाक्त पदार्थों यानी टॉक्सिन को बाहर निकालने में मदद करता है.

शरीर के अंदर से सफाई होने के कारण त्वचा स्वस्थ और चमकदार बनती है. उकड़ू बैठकर पानी पीने से सेहत को फायदे मिलने के साथ-साथ त्वचा के लिए फायदेमंद है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.