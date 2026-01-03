किस हिल स्टेशन को 'भारत का इटली' कहा जाता है? जानिए सस्ते में कैसे घूमकर आएं ये खूबसूरत जगह

Italy In India: भारत वास्तव में विविधताओं का देश है, जहां भाषा, धर्म, संस्कृति, खान-पान, पहनावा, पहाड़, मैदान, रेगिस्तान और समुद्र सब कुछ देखने को मिलता है. भारत में 'विविधता में एकता' का अनोखा संगम देखने को मिलता है, जो इसे दुनिया में एक अनूठा देश बनाता है. भारत में कई सारी ऐसी जगहें हैं, जो दिखने में एकदम ही विदेश की मशहूर टूरिस्ट लोकेशन जैसी नजर आती हैं. अगर, आपको विदेश घूमने का शौक है तो महाराष्ट्र में स्थित एक सुंदर हिल स्टेशन लवासा जा सकते हैं. लवासा अपनी अनोखी वास्तुकला और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है. यही कारण है कि इसे "लिटिल इटली ऑफ इंडिया" कहा जाता है, क्योंकि इसकी डिजाइन इटली के पोर्टोफिनो शहर जैसा है. चलिए आपको बताते हैं, इस सुंदर जगह की खासियत और

भारत के महाराष्ट्र राज्य के पुणे और मुंबई के समीप बनाया गया ये शहर बहुत ही सुंदर है, जिसे खासतौर से इटली के पोर्टोफिनो सिटी की शैली पर ही प्लान करके बनाया गया है. यह एक खास हिल स्टेशन है, जिसे लोग प्यार से ‘इटली ऑफ इंडिया' कहते हैं. यहां की घुमावदार सड़कें, ठंडी हवा और प्रकृति की सादगी पहली नजर में ही दिल जीत लेती हैं.

लवासा झील के किनारे टहलना

लवासा का केंद्र बिंदु झील के किनारे स्थित सैरगाह है. यहां घूमते हुए झील का शांत पानी और रंगीन इमारतें देखने में बेहद खूबसूरत लगती हैं. यह सुकून भरी सैर, साइकिल चलाने या बस पानी के किनारे बैठकर कैमरे के साथ तस्वीरें लेने के लिए एकदम सही जगह है.

एडवेंचर स्पोर्ट्स

लवासा एडवेंचर पसंद करने वालों के लिए स्वर्ग है. लवासा में जेट स्कीइंग, केयाकिंग, ट्रेकिंग और माउंटेन बाइकिंग जैसे एडवेंचर स्पोर्ट्स का आनंद लें. ये गतिविधियां रोमांच और मनमोहक दृश्यों का अद्भुत संगम हैं, जो लवासा को अडवेंचर स्पोर्ट्स के खास बनाता है.

यहां के कैफे और रेस्टोरेंट में आप यूरोपीय व्यंजनों का स्वाद ले सकते हैं. यहां बैठकर कॉफी पीना या स्वादिष्ट खाना खाना एक अलग ही एहसास देता है.

लवासा जाने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च तक है, जब मौसम ठंडा और सुहावना होता है. इस दौरान आप झील के किनारे घूमने, साइकिल चलाने और अडवेंचर स्पोर्ट्स का आनंद ले सकते हैं.

लवासा में अगर आपको 3 दिन और 2 रात रुकना है, तो लगभग 15-20 हजार का खर्च आ सकता है. आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा सकते हैं या फिर आप पुणे हवाई अड्डे से भी लवासा जा सकते हैं.

