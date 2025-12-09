तुलसी के बीज से तुलसी का पौधा कैसे उगाएं? जानें कितने दिनों में उग जाएगा पौधा

How long does it take to grow Tulsi from seeds: तुलसी का पौधा लगभग हर भारतीय घर में पाया जाता है. कुछ लोग इसे आस्था से जोड़कर देखते हैं, तो कुछ अच्छी सेहत के लिए तुलसी उगाते हैं. हालांकि, अगर आपके घर में ये पौधा नहीं है और आप अपने घर में खुद का तुलसी का पौधा उगाना चाहते हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. यहां हम आपको बीज से तुलसी उगाने का बेहद आसान और स्टेप-बाय-स्टेप तरीका बता रहे हैं. आइए जानते हैं इसके बारे में, साथ ही जानेंगे पौधा उगने में कितने दिनों का समय लगेगा.

सर्दी में बार-बार मुरझा रहा है करी पत्ते का पौधा? आज ही कर लें ये 3 काम, कुछ दिनों में आने लगेंगे दोगुना पत्ते

तुलसी के बीज कैसे निकालें?

तुलसी के पौधे छोटे-छोटे फूल देते हैं. कुछ दिनों बाद ये फूल सूखकर भूरे रंग के हो जाते हैं. इसे मंजरी भी कहा जाता है, इन्हें ध्यान से पौधे से तोड़ लें.

सूखे फूलों के अंदर बहुत छोटे-छोटे काले बीज होते हैं.

इन्हीं बीजों से नया तुलसी का पौधा उगाया जाता है.

तुलसी के बीज बहुत नाजुक होते हैं, इसलिए इन्हें बोते समय कुछ बातों को ध्यान में रखना जरूरी है.

सबसे पहले किसी गमले में हल्की, अच्छी तरह पानी निकालने वाली मिट्टी भरें.

बीजों को मिट्टी पर हल्के हाथ से छिड़क दें.

ऊपर से बहुत पतली मिट्टी की परत डालें.

पानी डालने की जगह स्प्रे बोतल से हल्का-हल्का पानी छिड़कें ताकि बीज हिलें नहीं.

अब गमले को पारदर्शी पॉलिथीन या प्लास्टिक रैप से ढक दें. इससे मिट्टी में नमी बनी रहती है और बीज जल्दी अंकुरित होते हैं.

बीज बोने के बाद गमले को सीधे धूप में न रखें.

इसे किसी छायादार जगहपर रखें जहां हल्की गर्माहट मिल सके.

सीधी धूप बीजों को सूखा सकती है, इसलिए शुरुआत में ढकी हुई और नम जगह सबसे अच्छी रहती है.

लगभग 20-25 दिनों के अंदर छोटे-छोटे तुलसी के अंकुर मिट्टी से बाहर आने लगते हैं. इन दिनों में मिट्टी को लगातार हल्का नम रखें और रोज 1–2 बार स्प्रे करें. जब पौधे 2–3 इंच तक बढ़ जाएं, तब प्लास्टिक कवर हटा दें और इन्हें थोड़ा खुली हवा में रखें.

अंकुर मजबूत होने पर उन्हें सावधानी से एक बड़े गमले में रोपें. अब इन्हें पूरी धूप की जरूरत होगी. धूप तुलसी की खुशबू, स्वाद और बढ़त तीनों को बेहतर बनाती है. दिन में 1 बार पानी देना पर्याप्त है. ध्यान रखें कि गमले में पानी जमा न हो.

इस तरह आप आसानी से बीज से तुलसी का पौधा उगा सकते हैं और इन बातों पर ध्यान देकर पौधे की अच्छी देखभाल कर सकते हैं.