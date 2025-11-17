मैं अपने हाथों और पैरों को इतना ठंडा होने से कैसे रोकूं? डॉक्टर ने बताया सर्दियों में हाथ पैर ठंडे होने पर क्या करना चाहिए

Winter Cold Hands-Feet Tips: सर्दियों में हाथ और पैरों का ठंडा रहना बहुत आम समस्या है. हालांकि, कई लोगों कि शिकायत होती है कि वे चाहे कितनी मोटी सोक्स और ग्लव्स क्यों न पहन लें, उनके हाथ-पैर हमेशा ठंडे ही रहते हैं. इससे फिर उन्हें हर काम करने में परेशानी होती है. इसके साथ ही हाथ-पैर में सुन्नपन या झुनझुनी का एहसास भी परेशान करता है. अगर आप भी इन्हीं लोगों में से एक हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. आइए एक्सपर्ट से जानते हैं इसका कारण, साथ ही जानेंगे सर्दियों में हाथ और पैरों को गर्म रखने के कुछ असरदार तरीके-

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

इसे लेकर बोर्ड-प्रमाणित फैमिली फिजिशियन डॉक्टर अंशुल गुप्ता ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में वे बताते हैं कि ऐसा खराब ब्लड फ्लो के कारण होता है. शरीर में सही तरीके से रक्त संचार न होने पर हाथ-पैर ठंडे रहते हैं. हालांकि, एक अच्छी बात यह है कि कुछ आसान उपाय अपनाकर ब्लड फ्लो को ठीक किया जा सकता है. खासकर इसके लिए आप एक स्पेशल ड्रिंक बनाकर पी सकते हैं.

इस ड्रिंक को बनाने के लिए आपको आधा कप चुकंद

1 छोटा टुकड़ा अदरक

1 अनार

थोड़ी हल्दी और

1 चम्मच नींबू का रस की जरूरत होगी.

इसके लिए एक मिक्सर जार में आधा कप चुकंदर, थोड़े अनार के दाने, 1 चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नींबू का रस और आधा कप पानी डालकर अच्छी तरह चला लें.

इतना करते ही आपकी ड्रिंक बनकर तैयार हो जाएगी. आप चाहें तो इसे छानकर जूस की तरह भी पी सकते हैं.

डॉक्टर गुप्ता के अनुसार, इसे सुबह खाली पेट पीना सबसे फायदेमंद है. इसके बाद 5-10 मिनट हल्का व्यायाम- जैसे स्क्वाट, तेज चलना या जंपिंग जैक करें. इससे यह ड्रिंक और भी तेजी से असर दिखाती है और ब्लड सर्कुलेशन तुरंत बेहतर होता है.

डॉक्टर गुप्ता कहते हैं, ये ड्रिंक शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ाती है. नाइट्रिक ऑक्साइड शरीर में बनने वाला एक प्राकृतिक पदार्थ है जो नसों को फैलाता है और रक्त संचार बढ़ाता है. इसकी कमी से हाथ-पैर तक खून सही से नहीं पहुंच पाता है.

चुकंदर में मौजूद नाइट्रेट शरीर में जाकर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं और नसों को चौड़ा करते हैं.

अदरक में मौजूद जिंजरॉल शरीर को गर्म रखते हैं और सूजन कम करते हैं.

अनार के पॉलीफिनॉल ब्लड फ्लो बढ़ाने में मदद करते हैं.

हल्दी में करक्यूमिन सूजन घटाकर रक्त प्रवाह को बेहतर करता है.

वहीं, नींबू विटामिन सी का बेहतरीन स्रोत होता है. ये नसों को मजबूत बनाता है और नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाता है.

डॉक्टर कहते हैं, हाथ-पैर ठंडे रहना केवल मौसम की वजह से नहीं होता, बल्कि खराब रक्त संचार का संकेत हो सकता है. ऐसे में अगर आप रोज सुबह इस ड्रिंक को पिएंगे और थोड़ी एक्सरसाइज करेंगे कुछ ही दिनों में हाथ-पैर की ठंडक, सुन्नपन और दर्द में राहत मिल सकती है. यह एक नेचुरल, सुरक्षित और प्रभावी तरीका है जिसे कोई भी आसानी से अपना सकता है. आप इसे आजमाकर देख सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.