Bra ka size kaise pata kare : महिलाओं की हेल्थ और कम्फर्ट दोनों के लिए सही साइज की ब्रा पहनना बेहद जरूरी है. अक्सर देखा गया है कि महिलाएं जल्दबाजी में या अंदाज़े से ब्रा खरीद लेती हैं और नतीजे में उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है. गलत साइज की ब्रा पहनने से कंधों और पीठ में दर्द, ब्रेस्ट का सैगिंग होना, स्किन पर रैशेज आना या लालिमा जैसी दिक्कतें हो सकती हैं. इसके अलावा, लंबे समय तक टाइट या गलत फिटिंग वाली ब्रा पहनने से ब्लड सर्कुलेशन पर भी असर पड़ सकता है और असहजता महसूस होती है.

आजकल ज्यादातर महिलाएँ ऑनलाइन ब्रा शॉपिंग करती हैं, जहां ट्रायल का ऑप्शन नहीं होता, ऐसे में अपना सही ब्रा साइज जानना और भी जरूरी हो जाता है. आइए जानते हैं कि घर पर ही आसान तरीके से अपना ब्रा साइज कैसे नापें और अपने लिए परफेक्ट फिट कैसे चुनें.

घर पर अपनी ब्रा का साइज कैसे पता करें? (How to find out your bra size at home?)

ब्रा साइज दो हिस्सों में होता है- बैंड साइज (नंबर) और कप साइज (अक्षर).

बैंड साइज निकालने के लिए- मापने वाली टेप को ब्रेस्ट के ठीक नीचे, जहां ब्रा की बेल्ट आती है, लगाएं और माप नोट कर लें. यही आपका बैंड साइज होगा.

उदाहरण:

अगर बैंड साइज 32 है और बस्ट साइज 36 इंच है, तो अंतर 4 इंच होगा. 4 इंच का मतलब D कप है. यानी आपका सही ब्रा साइज होगा 32D.

कप साइज का अंतर (Cup size chart)

1 इंच = A कप

2 इंच = B कप

3 इंच = C कप

4 इंच = D कप

5 इंच = DD / E कप

ब्रा में 30 साइज का क्या मतलब होता है?

'30' ब्रा साइज का मतलब है कि बैंड का माप लगभग 30 इंच है. इसके बाद आने वाला अक्षर (A, B, C, D) कप साइज को दर्शाता है, जो बैंड और बस्ट के अंतर से तय होता है.

28A ब्रा का साइज कितना होता है?

'28A' ब्रा साइज का मतलब है कि बैंड 28 इंच है और कप A है, यानी बस्ट और बैंड में सिर्फ 1 इंच का अंतर है. यह साइज आमतौर पर टीनएज लड़कियों या छोटे शरीर वाली महिलाओं के लिए परफेक्ट होता है.

32 ब्रा का आकार कितना होता है?

'32' ब्रा साइज का मतलब है कि बैंड 32 इंच का है. कप साइज A, B, C या D हो सकता है, जो बस्ट और बैंड के अंतर पर निर्भर करता है. इसलिए पूरा साइज हमेशा दोनों के साथ लिखा जाता है -जैसे 32A, 32B, 32C या 32D.