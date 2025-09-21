क्या अंडरआर्म्स पर परफ्यूम लगाना सही है? डर्मेटोलॉजिस्ट ने बताया सीधे स्किन पर परफ्यूम लगाना चाहिए या नहीं

Skin Care: हर कोई चाहता है कि वो हमेशा अच्छा स्मेल करे. इससे न केवल आपकी पर्सनालिटी पर अच्छा असर पड़ता है, बल्कि आप खुद भी फ्रैश फील करते हैं. ऐसे में ज्यादातर लोग परफ्यूम लगाना पसंद करते हैं. हालांकि, इसे लेकर कई लोगों के मन में सवाल होता है कि क्या परफ्यूम को सीधे त्वचा खासकर अंडरआर्म्स पर लगाया जा सकता है? अगर आप भी इन्हीं लोगों में से एक हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. आइए जानते हैं इसे लेकर एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं.

कितना सेफ है स्किन पर परफ्यूम लगाना?

इसे लेकर हाल ही में मशहूर डर्मेटोलॉजिस्ट रेनिता राजन ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. वीडियो में स्किन की डॉक्टर बताती हैं, परफ्यूम को सीधे स्किन पर लगाया जा सकता है. लेकिन इसके लिए दो जरूरी बातें ध्यान रखनी चाहिए.

परफ्यूम लगाने से पहले स्किन पर छोटा सा पैच टेस्ट करना बहुत जरूरी है. इससे आपको किसी तरह की एलर्जी या इरिटेशन का पहले ही पता चल जाता है.

शेविंग या वैक्सिंग के बाद स्किन बहुत सेंसिटिव हो जाती है. ऐसे में अगर आप परफ्यूम लगाएंगे, तो स्किन पर जलन, इरिटेशन या ज्यादा अब्जॉर्पशन हो सकता है.

डर्मेटोलॉजिस्ट बताती हैं, पैच टेस्ट के लिए आप कान के पीछे, कोहनी के अंदर वाले हिस्से, घुटनों के पीछे या अंडरआर्म्स पर थोड़ा स्प्रे करके देख सकते हैं.

स्किन एक्सपर्ट आगे कहती हैं, कई लोग खुशबू को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए 10-15 स्प्रे तक कर लेते हैं. लेकिन इतना ज्यादा परफ्यूम लगाना सही नहीं है. सिर्फ एक या आधा स्प्रे काफी है. वहीं, अगर डैब-ऑन परफ्यूम है, तो इसे और कम मात्रा लगाएं.

डर्मेटोलॉजिस्ट के मुताबिक, सबसे सही तरीका है कि आप नहाने के तुरंत बाद और पसीना आने से पहले परफ्यूम लगाएं. अगर पसीना शुरू हो गया है और उसके ऊपर परफ्यूम लगाएंगे, तो गंध और ज्यादा खराब हो सकती है.

इन छोटी-छोटी बातों को ध्यान में रखकर आप अपनी स्किन का ख्याल रख सकते हैं और परफ्यूम की स्मेल को भी लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.