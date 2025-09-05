मानसिक शांति नहीं मिल रही और दिमाग में हमेशा रहती है हलचल, तो जरूर करें डॉक्टर के बताए ये 5 काम

Mental Health: दिमाग को शांत रखना कई बार चुनौतीपूर्ण होता है लेकिन यह एक चॉइस है और व्यक्ति को अपनी मेंटल हेल्थ को हमेशा ही चुनते रहना जरूरी है. कई बार व्यक्ति की ऐसी कुछ आदतें होती हैं जो उसे बार-बार उन चीजों की याद दिलाती हैं जो उसे दुख देती हैं या मन को अशांत करती हैं. खुश और शांत दिमाग ही व्यक्ति को आगे बढ़ते रहने का हौसला देते हैं. कई बार बिस्तर पर लेटते ही दिमाग में किसी की याद तो कभी बीते समय की यादें कौंधने लगती हैं और दिल-दिमाग अशांत हो उठते हैं. लेकिन, खुद को खुश रखना भी तो एक जिम्मेदारी होती है. ऐसे में डॉ. शालिनी सिंह सालुंके के बताए टिप्स आपके बेहद काम आ सकते हैं. डॉक्टर ऐसे 5 कामों का जिक्र कर रही हैं जिनसे दिमाग को शांत (Peaceful) किया जा सकता है. आप भी जान लीजिए डॉक्टर के दिए टिप्स.

दिमाग को कैसे करें शांत | How To Find Peace Of Mind

ध्यानपूर्वक खाना खाना बेहद जरूरी है. आप जो कुछ खा रहे हैं और जिस तरह से खा रहे हैं उससे आपके दिमाग पर असर पड़ता है. इसीलिए आप जब भी कुछ खाएं तो आपका पूरा ध्यान अपने खाने पर होना चाहिए.

ध्यान लगाना यानी मेडिटेशन करना और जर्नलिंग करना आपके दिमाग के लिए बेहद अच्छा है. दिन में कम से कम 10 से 15 मिनट आपको मेडिटेशन करनी चाहिए जिससे आपका दिमाग शांत रहे. इसके अलावा अपने मन की बातों को जर्नल में लिखना भी हेल्प करता है.

प्रकृति से निकटता भी दिमाग को शांत रखने में मददगार होती है. कम से कम आधे घंटे के लिए फोन घर पर छोड़कर बाहर नेचर में वॉक (Walk) करने निकलना चाहिए. डॉक्टर का कहना है कि नेचर हीलिंग को एंजॉय करना जरूरी है.

दिनभर में कोई एक काम ऐसा जरूर करना चाहिए जिसमें आपका ध्यान बिल्कुल भी ना भटके. ध्यान रखे कि इस काम के दौरान आपके पास बार-बार फोन की नोटिफेकशन का साउंड ना आए. यह काम कुछ भी हो सकता है, किताब पढ़ना, गाने सुनना या फिर डांस करना.

स्क्रीनटाइम को सीमित करना भी जरूरी है. सुबह उठने के एक घंटे बाद तक और रात में सोने से एक घंटे पहले तक फोन में देखने से परहेज करें.

डॉक्टर का कहना है कि अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो डिप्रेशन या एंजाइटी (Anxiety) जैसी दिमागी दिक्कतों से दूर रह सकेंगे. वहीं, ये चीजें आपके दिमाग को शांत रखती हैं और मन भी खुश रहने लगता है.