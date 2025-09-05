बच्चों के सामने पिता अक्सर ही कर देते हैं ये 5 गलतियां, जानिए इन मिस्टेक्स को सुधारना क्यों है जरूरी

Parenting Tips: बच्चों की परवरिश में माता-पिता की यही कोशिश रहती है कि बच्चा एक अच्छा इंसान बने, सबसे आगे रहे, कभी दुखी ना रहे, पढ़ाई में अच्छा परफोर्मेंस दे, मन से खुशी महसूस कर सके और हमेशा ही चहकता रहे. लेकिन, अक्सर ही माता-पिता (Parents) की कुछ गलतियां बच्चे के मन-मस्तिष्क को अत्यधिक प्रभावित करती हैं. पिता के द्वारा की जाने वाली ऐसी ही कुछ गलतियों का जिक्र यहां किया जा रहा है. पिता के द्वारा की गई ये गलतियां पिता और बच्चों के बीच दूरियों को बढ़ा सकती हैं. वहीं, पिता बच्चों के रोल मॉडल होते हैं, पिता (Father) अगर बच्चे को कुछ जानकर ना भी सिखाएं तब भी पिता का व्यवहार देखकर बच्चे बहुत सी बातें या आदतें अपने पिता से सीख लेते हैं. ऐसे में साइकोलॉजिस्ट श्वेता गांधी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर वीडियो शेयर करके बताया है कि कौनसी गलतियां हैं जो पिता को नहीं करनी चाहिए.

पिता को नहीं करनी चाहिए ये गलतियां

पिता चाहे बच्चे पर चिल्लाएं या अपनी पत्नी पर चिल्लाएं, अगर पिता ही अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो बच्चा कैसे सीखेगा.

पिता को लगता है कि उनका काम है कि परिवार की हर जरूरतें पूरी करें और इसीलिए चाहे काम हो या कुछ और वे हर समय अपने फोन में ही लगे रहते हैं. उन्हें लगता है कि मैं ऑफिस जाता हूं तो मेरा काम हो गया. लेकिन बच्चे को पिता की मौजूदगी चाहिए होती है. साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि बच्चे का ब्रेन तब सबसे ज्यादा ग्रो करता है जब उसे माता-पिता दोनों का प्यार बराबर मिलता है.

अगर आप बच्चे को क्वालिटी टाइम नहीं दे पा रहे तो उसे बहलाने के लिए ब्राइब (Bribe) ना करें यानी कभी खिलौने दिलाना या पैसे दे देना वगैरह. आपके बच्चे की मेमोरी, लर्निंग पावर और फोकस तब बढ़ता है जब बच्चे को पिता से सेक्योर्ड लव मिलता है.

बच्चे को हर समय यह कहना कि आपने यह नहीं किया या वो नहीं किया, या आप उनपर चिल्ला रहे हैं तो इससे बच्चे का कोंफिडेंस, सेल्फ एस्टीम और सोशल स्किल्स कभी डेवलप नहीं हो पाएंगे.

पिता को अक्सर ही लगता है कि लड़के अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करते हैं. लेकिन, अगर पिता ही अपनी भावनाएं बच्चों से छिपाएंगे तो आपके बच्चे इमोशनल इंटेलिंजैंस कैसे सीखेंगे? ऐसे में बच्चा अपना प्यार एक्सप्रेस करना कैसे सीखेगा.