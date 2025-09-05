विज्ञापन

बच्चों के सामने पिता अक्सर ही कर देते हैं ये 5 गलतियां, जानिए इन मिस्टेक्स को सुधारना क्यों है जरूरी

Parenting Mistakes: बच्चे की परवरिश में पिता की अहम भूमिका होती है. ऐसे में जाने-अनजाने की गई गलतियां बच्चे के मन-मस्तिष्क पर बुरा असर डालती हैं. यहां जानिए कौनसी हैं ये मिस्टेक्स.

Read Time: 3 mins
Share
बच्चों के सामने पिता अक्सर ही कर देते हैं ये 5 गलतियां, जानिए इन मिस्टेक्स को सुधारना क्यों है जरूरी
Parenting Mistakes By Fathers: पिता अक्सर ही कुछ गलतियां कर देते हैं जिनसे परहेज करना जरूरी है.

Parenting Tips: बच्चों की परवरिश में माता-पिता की यही कोशिश रहती है कि बच्चा एक अच्छा इंसान बने, सबसे आगे रहे, कभी दुखी ना रहे, पढ़ाई में अच्छा परफोर्मेंस दे, मन से खुशी महसूस कर सके और हमेशा ही चहकता रहे. लेकिन, अक्सर ही माता-पिता (Parents) की कुछ गलतियां बच्चे के मन-मस्तिष्क को अत्यधिक प्रभावित करती हैं. पिता के द्वारा की जाने वाली ऐसी ही कुछ गलतियों का जिक्र यहां किया जा रहा है. पिता के द्वारा की गई ये गलतियां पिता और बच्चों के बीच दूरियों को बढ़ा सकती हैं. वहीं, पिता बच्चों के रोल मॉडल होते हैं, पिता (Father) अगर बच्चे को कुछ जानकर ना भी सिखाएं तब भी पिता का व्यवहार देखकर बच्चे बहुत सी बातें या आदतें अपने पिता से सीख लेते हैं. ऐसे में साइकोलॉजिस्ट श्वेता गांधी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर वीडियो शेयर करके बताया है कि कौनसी गलतियां हैं जो पिता को नहीं करनी चाहिए.

छोटे बच्चों के नाखून कैसे काटने चाहिए? डॉक्टर ने बताया सही तरीका, बिल्कुल भी नहीं रोएगा बच्चा

पिता को नहीं करनी चाहिए ये गलतियां

बच्चे पर चिल्लाना

पिता चाहे बच्चे पर चिल्लाएं या अपनी पत्नी पर चिल्लाएं, अगर पिता ही अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो बच्चा कैसे सीखेगा.

हमेशा फोन पर रहना

पिता को लगता है कि उनका काम है कि परिवार की हर जरूरतें पूरी करें और इसीलिए चाहे काम हो या कुछ और वे हर समय अपने फोन में ही लगे रहते हैं. उन्हें लगता है कि मैं ऑफिस जाता हूं तो मेरा काम हो गया. लेकिन बच्चे को पिता की मौजूदगी चाहिए होती है. साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि बच्चे का ब्रेन तब सबसे ज्यादा ग्रो करता है जब उसे माता-पिता दोनों का प्यार बराबर मिलता है.

गिफ्ट देकर फुसलाना

अगर आप बच्चे को क्वालिटी टाइम नहीं दे पा रहे तो उसे बहलाने के लिए ब्राइब (Bribe) ना करें यानी कभी खिलौने दिलाना या पैसे दे देना वगैरह. आपके बच्चे की मेमोरी, लर्निंग पावर और फोकस तब बढ़ता है जब बच्चे को पिता से सेक्योर्ड लव मिलता है.

हर समय बुराई करना

बच्चे को हर समय यह कहना कि आपने यह नहीं किया या वो नहीं किया, या आप उनपर चिल्ला रहे हैं तो इससे बच्चे का कोंफिडेंस, सेल्फ एस्टीम और सोशल स्किल्स कभी डेवलप नहीं हो पाएंगे.

अपनी भावनाएं छिपाना

पिता को अक्सर ही लगता है कि लड़के अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करते हैं. लेकिन, अगर पिता ही अपनी भावनाएं बच्चों से छिपाएंगे तो आपके बच्चे इमोशनल इंटेलिंजैंस कैसे सीखेंगे? ऐसे में बच्चा अपना प्यार एक्सप्रेस करना कैसे  सीखेगा.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Lifestyle, Parenting, Parenting Mistakes, Father, Father Son
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com