खाना खाने के बाद पेट में बन गया है अफारा? डॉक्टर ने बताया तुरंत खा लें ये एक चीज, 10-12 सेकंड में मिल जाएगी Acidity से राहत

Instant relief from acidity at home: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में खान-पान की अनियमितता बहुत आम हो गई है. उसपर लोग तले-भुने, मसालेदार खाने का सेवन ज्यादा करने लगे हैं. इन आदतों के चलते अक्सर उन्हें पेट में गैस, एसिडिटी और जलन जैसी समस्याओं से जूझना पड़ता है. कई बार यह परेशानी इतनी बढ़ जाती है कि सांस तक लेने में सीने में तेज चुभन होने लगती है. अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. इसे लेकर हाल ही में यूएस बोर्ड-प्रमाणित हेमेटोलॉजिस्ट-ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ. रवि गुप्ता ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक आसान घरेलू उपाय बताया है. डॉक्टर बताते हैं, ये उपाय केवल 10 से 12 सेकंड में आपको सीने में जलन या एसिडिटी की समस्या से राहत दिला सकता है. आइए जानते हैं इसके बारे में-

इंस्टा हैंडल पर शेयर किए गए वीडियो में डॉक्टर गुप्ता कहते हैं कि अगर खाना खाने के बाद पेट में जलन, भारीपन या गैस महसूस हो, तो आप बस यह आसान नुस्खा अपना सकते हैं. इसके लिए-

1 चम्मच सौंफ (Fennel Seeds) लें और इन्हें धीरे-धीरे चबाना शुरू कर दें.

अगर आपको सादा सौंफ का स्वाद पसंद नहीं आता है, तो आप स्वाद के लिए इसमें थोड़ी मिश्री या गुड़ मिला सकते हैं.

इसे लगभग 10–12 सेकंड तक अच्छे से चबाकर खाएं.

केवल इतना करते ही आपको एसिडिटी से राहत मिल सकती है.

इस सवाल का जवाब देते हुए डॉक्टर बताते हैं, सौंफ में मौजूद वोलेटाइल ऑयल पेट में बनने वाले अतिरिक्त एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं. इसके अलावा यह आंतों और पेट की मांसपेशियों को रिलैक्स करती है, जिससे गैस और जलन में तुरंत आराम मिलता है. यही वजह है कि भारत में पुराने समय से ही भोजन के बाद सौंफ खाने की परंपरा रही है.

ऐसे में अगर आपको अचानक खाना खाने के बाद पेट भारी लगे, सीने या गले में जलन हो या गैस की वजह से असहज महसूस हो रहा हो, तब आप ये आसान नुस्खा आजमा सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.