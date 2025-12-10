तांबे की बोतल कैसे साफ करें? तांबे की बोतल कितने दिन में साफ करनी चाहिए, तांबे की बोतल में पानी कब तक रह सकता है, जानिए

How To Clean Copper Bottles: आजकल के समय में तांबे की बोतल में पानी पीने का चलन तेजी बढ़ गया है. अक्सर लोग ऑफिस या घर में तांबे की बोतल में पानी पीते हैं. लंबे समय तक तांबे की बोतल का इस्तेमाल करने से इस पर दाग-धब्बे पड़ जाते हैं, जो बोतल की चमक खराब करने के साथ-साथ सेहत को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं. ऐसे में तांबे की बोतल को समय-समय पर साफ करना जरूरी होता है, क्या आप जानते हैं कि तांबे की बोतलों को कैसे साफ करें? तांबे की बोतल कितने दिन में साफ करनी चाहिए, तांबे की बोतल में पानी कब तक रह सकता है. अगर, नहीं जानते तो यह आर्टिकल आपके लिए जरूरी हो सकता है.

तांबे की बोतल कितने दिन में साफ करनी चाहिए

दरअसल, तांबे की बोतल में पानी पीना फायदेमंद होता है, लेकिन बोतल की सफाई करना भी बहुत जरूरी है. तांबे की बोतल को हर 1-2 हफ्ते में अच्छी तरह साफ करना जरूरी है. ऐसा नहीं करने से सेहत को फायदे की जगह नुकसान हो सकते हैं. इसके अलावा रोजाना पानी भरकर रखने के बाद हल्का धोना और हफ्ते में एक या दो बार नींबू-नमक या सिरके से डीप क्लीन करना सबसे अच्छा है, ताकि दाग-धब्बे न पड़ें और यह चमकदार बनी रहे.

तांबे की बोतल में पानी 6-12 घंटे तक रखना सबसे अच्छा है, खासकर रात भर भरकर सुबह खाली पेट पीना. इससे पानी में तांबे के लाभकारी गुण घुल जाते हैं, लेकिन धातु की मात्रा इतनी नहीं बढ़ती कि वह नुकसानदायक हो जाए. पानी को 48 घंटे से ज्यादा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे तांबे की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ सकती है. ज्यादा समय तक पानी रखने से ये हानिकारक हो सकता है.

तांबे की बोतल साफ करने के लिए नींबू और नमक, सिरका और नमक या बेकिंग सोडा और पानी का पेस्ट असरदार हो सकता है. नींबू, सिरका, बेकिंग सोडा अंदर या बाहर रगड़ें और फिर पानी से धोकर सुखा लें. ऐसा करने से तांबे की बोतल एकदम चमकदार बन जाएगी. इसके अलावा तांबे की बोतल को अंदर से साफ करने के लिए नींबू का रस, सिरका या नमक-पानी डालकर अच्छे से हिलाएं और धो लें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

