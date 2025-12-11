विज्ञापन

पीरियड में कितनी बार पैड बदलना चाहिए? डॉक्टर से जानें एक Tampon, Menstrual Cup और Period Panty को कितने घंटे इस्तेमाल करें

How Often Should You Change Your Pad: डॉक्टर ने बताया है कि हर तरह के पीरियड प्रोडक्ट को कितने घंटे इस्तेमाल करना सुरक्षित होता है. आइए जानते हैं इस बारे में-

पीरियड में कितनी बार पैड बदलना चाहिए?

How Often Should You Change Your Pad: पीरियड्स के दौरान ज्यादातर लड़कियों के मन में ये सवाल आते हैं कि उन्हें कितनी देर में अपना पैड बदल देना चाहिए? अगर पैड गंदा न हुआ हो, तो कितनी देर रख सकते हैं? क्या मेंस्ट्रुअल कप 24 घंटे तक रह सकता है? या टैम्पोन को कितनी देर में बदल देना चाहिए? अगर आप भी इन सवालों के जवाब जानना चाहती हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. इसे लेकर  ObGyn और फर्टिलिटी एक्सपर्ट डॉक्टर मानसी नारलकर ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में डॉक्टर ने बताया कि हर तरह के पीरियड प्रोडक्ट को कितने घंटे इस्तेमाल करना सुरक्षित होता है. आइए जानते हैं इस बारे में- 

कितनी देर में बदल देना चाहिए पैड?

डॉक्टर मानसी के अनुसार, पैड चाहे पूरा गंदा न भी हुआ हो, फिर भी इसे हर 4-6 घंटे में बदल देना चाहिए. ऐसा करने से बैक्टीरिया की ग्रोथ कम होती है, बदबू नहीं आती, साथ ही रैशेज और इंफेक्शन का खतरा भी कम हो जाता है. हालांकि, अगर ब्लीडिंग ज्यादा हो, तो 2–3 घंटे में बदलना बेहतर है.

कपड़े के पैड़ को कितनी देर में बदलें?

कई महिलाएं कपड़े के पैड इस्तेमाल करती हैं. इन्हें भी 4–6 घंटे से ज्यादा न रखें. कपड़ा अच्छी तरह धोकर धूप में सुखाना चाहिए ताकि कोई भी कीटाणु न रह जाए.

एक टैम्पोन को कितनी देर तक इस्तेमाल करना चाहिए?

टैम्पोन 8 घंटे से ज्यादा कभी नहीं रखना चाहिए. बहुत देर तक एक ही टैम्पोन रखने से Toxic Shock Syndrome (TSS) जैसा इंफेक्शन हो सकता है.

मेंस्ट्रुअल कप को कितनी देर तक इस्तेमाल करना चाहिए?

डॉक्टर कहती हैं, मेंस्ट्रुअल कप को 8-12 घंटे में खाली और साफ कर लेना चाहिए. अगर फ्लो ज्यादा है, तो इससे पहले भी कप निकालकर धोना बेहतर है.

पीरियड पैंटी को कितनी देर तक पहनना चाहिए?

वहीं, अगर आप पीरियड पैंटी पहनती हैं, तो डॉक्टर इसे भी पूरा दिन नहीं पहनने की सलाह देती हैं. डॉक्टर मानसी के अनुसार, पीरियड पैंटी को 8–10 घंटे में बदल देना चाहिए ताकि सफाई बनी रहे और स्किन को नुकसान न हो.

डॉक्टर बताती हैं, पीरियड्स में साफ-सफाई सबसे जरूरी है. चाहे आप पैड, टैम्पोन, कप या पीरियड पैंटी कुछ भी इस्तेमाल करें, इन्हें सही समय पर बदलना आपकी हाइजीन के साथ-साथ आपकी हेल्थ के लिए भी जरूरी है. 

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.
 

