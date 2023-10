बस इतने कदम चलेंगे तो एकदम रहेंगे फिट, बस आज से रूटीन में कर लें यह चीजें शामिल

Walking For Good Health : फिट रहने के लिए रोजाना इतने घंटे की वॉक है जरूरी.

खास बातें चलना के एक बहुत अच्छा एक्सरसाइज होता है.

इससे हम मानसिक और शारीरिक तौर पर मजबूत होते हैं.

रोजना कुछ समय की वॉक कई बीमारियों को दूर करती है.

Walking for Good Health: हर इंसान खुद को हेल्दी (healthy and fit) और फिट रखना चाहता है और इसके लिए वो अलग- अलग एक्सरसाइज (walking is a good exercise) और नुस्खे आजमाता है. अगर आप मल्टी टास्किंग पर्सन हैं तो यह जरूरी हो जाता है कि आप खुद को फिट रखें. इसके लिए आपको कोई भारी रूटीन की जरूरत नहीं है. सिर्फ अपने बिजी शेड्यूल से कुछ समय निकालना है. और बस रोजाना कुछ घंटे की वॉक (walking for good health) भी आपको फिट और हेल्दी रख सकती है. साथ ही आप कई बीमारियों को खुद से दूर कर सकते हैं. तो चलिए जानते हैं रोजाना कितनी देर और कब चलना हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होगा, यहां जानिए पूरी जानकारी विस्तार से.

सेहतमंद रहने का ये है फॉर्मूला | Formula To Stay Healthy and Fit