विज्ञापन

आजादी के दिन इन खास जगह घूमने का बना लें प्लान, लॉन्ग वीकेंड का मजा हो जाएगा दोगुना

इस साल 15 अगस्त शुक्रवार को पड़ रहा है, यानी 15 से 17 अगस्त तक आपको लंबा वीकेंड मिल रहा है. तीन दिन का ये ब्रेक आपको ऑफिस की टेंशन से आज़ाद कर देगा और आपको मौका देगा, कहीं घूमकर खुद को रिफ्रेश करने का.

Read Time: 4 mins
Share
आजादी के दिन इन खास जगह घूमने का बना लें प्लान, लॉन्ग वीकेंड का मजा हो जाएगा दोगुना
2 days trip near delhi within 200 kms : इस लॉन्‍ग वीकेंड में चले जाइए इन जगहों पर घूमने.

Independence Day 2025 Weekend Trips: अगस्त का महीना आते ही दिल्ली में मानसून की ठंडी बौछारें और चारों तरफ हरियाली का नजारा, ऊपर से 15 अगस्त का देशभक्ति से भरा माहौल… ऐसे में अगर आप भी रोज़-रोज़ के ऑफिस के काम से थक गए हैं, तो ये समय एक छोटी-सी छुट्टी लेने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है. इस साल 15 अगस्त शुक्रवार को पड़ रहा है, यानी 15 से 17 अगस्त (Teen Din Ki Chutti Me Kahan Ghumne Jayen) तक आपको लंबा वीकेंड मिल रहा है. तीन दिन का ये ब्रेक आपको ऑफिस की टेंशन से आज़ाद कर देगा और आपको मौका देगा, कहीं घूमकर खुद को रिफ्रेश करने का.

चाहे आप पहाड़ों में बैठकर कॉफी पीना चाहें, किसी झरने के किनारे वक्त बिताना, जंगल की पगडंडियों पर चलना, या फिर ऐतिहासिक इमारतों में भारत की कहानी ढूंढना, दिल्ली (Dilli Ke Paas Ghumne Ki Jagah) के पास हर तरह की ट्रिप का ऑप्शन मौजूद है. तो इस स्वतंत्रता दिवस वीकेंड पर, इन 5 शानदार जगहों में से किसी एक का प्लान बनाइए और अपना सफर यादगार बनाइए.

जन्‍माष्‍टमी पर मथुरा-वृंदावन जा रहे हैं तो मजा लें स्‍ट्रीट फूड का, 100 साल पुरानी दुकानों की कचौड़ी से लेकर लस्‍सी है लाजवाब

1. जयपुर – शाही अंदाज में छुट्टी मनाइए

दिल्ली से करीब 5-6 घंटे की दूरी पर बसा जयपुर, राजस्थान की शान है. यहां की गलियों में आपको इतिहास, रंग-बिरंगी संस्कृति और लज़ीज खाना. सब कुछ मिलेगा. आमेर किला, सिटी पैलेस और हवा महल जैसी मशहूर जगहों की सैर के बाद आप स्थानीय बाज़ारों में घूम सकते हैं, जहां हस्तशिल्प और पारंपरिक गहनों का खज़ाना आपका इंतजार कर रहा होगा.

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कई होटल और रिसॉर्ट खास थीम और छूट भी देते हैं. जिससे आपका ट्रिप और भी खास बन जाएगा. अगर आपको पुरानी हवेलियों की वास्तुकला, राजस्थानी थाली और सांस्कृतिक कार्यक्रम पसंद हैं, तो जयपुर आपका दिल जीत लेगा.

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: Unsplash

2. ऋषिकेश – रोमांच और आध्यात्मिकता का मेल

अगर आपका मन शांत माहौल और थोड़े रोमांच का कॉम्बिनेशन चाहता है, तो ऋषिकेश बेस्ट है. गंगा किनारे बैठकर ध्यान करना, शाम की गंगा आरती देखना या फिर व्हाइट वॉटर राफ्टिंग का मज़ा लेना. यहां सब कुछ मुमकिन है.

दुनिया भर में “योग की राजधानी” के नाम से मशहूर ऋषिकेश में नदी किनारे कैंपिंग, पहाड़ी कैफ़े और ट्रेकिंग के साथ-साथ बंजी जंपिंग और ज़िपलाइनिंग जैसे एडवेंचर स्पोर्ट्स भी हैं. लंबे वीकेंड के दौरान भी यहां का माहौल सुकून भरा रहता है. जिससे ये जगह परिवार और दोस्तों—दोनों के लिए परफेक्ट है.

Latest and Breaking News on NDTV

3. लैंसडाउन – शांति की तलाश वालों के लिए

उत्तराखंड का छोटा सा छावनी शहर लैंसडाउन उन लोगों के लिए है, जो भीड़-भाड़ से दूर शांत पहाड़ों में वक्त बिताना चाहते हैं. यहां की स्वच्छ हवा, देवदार के पेड़ों से ढकी पहाड़ियां और छोटे-छोटे ट्रेकिंग रूट, सब मिलकर आपको सुकून भरा अनुभव देंगे.

भुल्ला झील में बोटिंग करना, टिप-इन-टॉप से सूर्योदय का नज़ारा देखना और स्थानीय बाजार में घूमना—ये सब आपको शहर की भागदौड़ से पूरी तरह दूर ले जाएंगे. खास बात ये है कि लंबी छुट्टियों के बावजूद भी यहां भीड़ नहीं होती, जिससे ये जगह एक छुपा हुआ रत्न लगती है.

4. आगरा – इतिहास के पन्नों में सफर

दिल्ली से महज 3-4 घंटे की दूरी पर स्थित आगरा, भारत की मुगल विरासत को करीब से देखने का मौका देता है. ताजमहल की खूबसूरती, आगरा किले की भव्यता और फतेहपुर सीकरी का ऐतिहासिक आकर्षण, ये सब मिलकर आपकी छुट्टी को खास बना देंगे.

यहां का स्ट्रीट फूड भी कमाल का है, मसालेदार बेड़ई-कचौरी, मीठा पेठा और मलाई लस्सी जरूर ट्राई करें. 15 अगस्त के मौके पर यहां आकर आपको ऐसा लगेगा जैसे आप सच में भारत के गौरवशाली इतिहास के बीच खड़े हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

5. मथुरा-वृंदावन – भक्ति और रंगों से भरी यात्रा

दिल्ली से करीब 3 घंटे की दूरी पर स्थित मथुरा और वृंदावन, कृष्ण भक्तों और संस्कृति प्रेमियों के लिए आदर्श हैं. जन्माष्टमी का समय करीब होने की वजह से यहां का माहौल अगस्त में बेहद उत्साह और रंगों से भरा होता है.

आप प्राचीन मंदिरों की सैर कर सकते हैं, भजन-कीर्तन में शामिल हो सकते हैं और गलियों में घूमते हुए पेड़े और लड्डू जैसे स्थानीय मिठाइयों का स्वाद ले सकते हैं. यहां की गलियां आपको कहानियों और आस्था से जोड़ देंगी. जिससे ये ट्रिप सिर्फ घूमने का नहीं बल्कि दिल से जुड़ने का अनुभव बन जाएगी.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Independence Day 2025, Weekend Trip Idea, Lifestyle News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com