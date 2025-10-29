विज्ञापन

एक दिन में कितने भीगे हुए बादाम और अखरोट खाने चाहिए?

How many almonds and walnuts to eat per day: क्या आप जानते हैं कि रोज कितने बादाम और अखरोट खाने चाहिए? अगर नहीं, तो यहां हम आपको इसी सवाल का जवाब देने वाले हैं.

एक दिन में कितने बादाम और अखरोट खाएं?

How many walnuts to eat per day: बादाम और अखरोट को सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. खासकर रोज सुबह खाली पेट भीगे हुए बादाम और अखरोट खाने की सलाह दी जाती है. इन्हें सुपरफूड कहा जाता है क्योंकि इनमें प्रोटीन, हेल्दी फैट, विटामिन ई और ओमेगा-3 फैटी एसिड जैसे कई जरूरी पोषक तत्व पाए हैं. ऐसे में खाली पेट ये नट्स खाने से दिमाग तेज होता है, दिल की सेहत बनी रहती है और शरीर को लंबे समय तक एनर्जी भी मिलती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन तमाम फायदों को पाने के लिए रोज कितने बादाम और अखरोट खाने चाहिए? अगर नहीं, तो यहां हम आपको इसी सवाल का जवाब देने वाले हैं. 

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

इसे लेकर हाल ही में फेमस न्यूट्रिशनिस्ट लीमा महाजन ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में पोषण विशेषज्ञ बताती हैं, हेल्दी एडल्ट्स के लिए नट्स और सीड्स की सही मात्रा रोजाना लगभग 20-30 ग्राम यानी एक छोटी मुट्ठी होनी चाहिए. इस मात्रा में आप 4-5 भीगे हुए बादाम और 1-2 अखरोट आराम से शामिल कर सकते हैं. इससे आपको हेल्दी फैट, प्रोटीन और मैग्नीशियम मिलेगा, जो दिल, दिमाग और हड्डियों की सेहत के लिए जरूरी है.

लीमा महाजन के अनुसार, सिर्फ बादाम और अखरोट ही नहीं, बल्कि रोज के खाने में बाकी चीजों का भी संतुलन बहुत जरूरी है. उन्होंने रोज खाई जाने वाली अन्य चीजों की भी सही मात्रा बताई है. जैसे- 

नमक (Salt)

न्यूट्रिशनिस्ट के मुताबिक, दिनभर में 5 ग्राम से ज्यादा यानी करीब 1 चम्मच से ज्यादा नमक नहीं खाना चाहिए. ज्यादा नमक से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है.

शुगर (Sugar) 

शुगर को लगभग 2 चम्मच (8-10 ग्राम) तक सीमित रखें. ज्यादा चीनी वजन बढ़ाने और डायबिटीज जैसी समस्याओं की वजह बन सकती है.  

तेल (Oil) 

रोज केवल 15 ग्राम यानी करीब 3 चम्मच तक ही तेल का सेवन करें. ग्राउंडनट, सरसों या तिल का तेल इस्तेमाल करें और डीप फ्राई से बचें.
  
सब्जियां (Vegetables) 

रोज केवल 300–400 ग्राम सब्जियां खाएं, ताकि शरीर को फाइबर, विटामिन और मिनरल्स मिल सकें.

फल (Fruits)

एक दिन में 100-150 ग्राम से ज्यादा फल नहीं खाने चाहिए. 

पानी (Water)

इन सब से अलग न्यूट्रिशनिस्ट पुरुषों को रोज लगभग 12 गिलास और महिलाओं को 8 गिलास पानी पीने की सलाह देती हैं. इससे मेटाबॉलिज्म और स्किन हेल्थ बेहतर रहती है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

