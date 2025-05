पैरों को देखकर पता चल जाती हैं बीमारियां, कहीं आपको भी तो नजर नहीं आ रहे हैं ये 6 साइन?

How Feet Tells About Body Problems: क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर के बारे में हमारे पैरों से पता चल सकता है? आपको जानकर थोड़ी हैरानी होगी लेकिन हमारे पैर हमारे स्वास्थ्य के बारे में बहुत कुछ बताते हैं. बल्कि हमारे शरीर में जब भी कोई बीमारी या परेशानी होती है, तो सबसे पहले पैरों पर इसके संकेत नजर आने लगते हैं (Understanding Foot Indications For Internal Diseases). ऐसे में हम सिर्फ अपने पैरों को देखकर भी कई सारी बीमारियों का पता लगा सकते हैं (How To Read Physical Health Issues From Your Feet). तो चलिए पैरों से मिलने वाले संकेतों के बारे में जानते हैं कि कैसे उनको देखकर बीमारी के बारे में पता चलता है.

पैरों में आ रहे बदलाव को ऐसे समझें (Why You Should Never Ignore Changes In Your Feet)

अपने पैरों से मिलने वाले इंडिकेशंस को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए. ऐसा करने से आपकी बॉडी की परेशानियां बढ़ सकती हैं और आपके लिए एक बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है. इसलिए जैसे ही आपको अपने पैरों में बदलाव नजर आए तो सावधान हो जाएं और अपने साथ अपनी बॉडी का ख्याल रखना शुरू कर दें.

अगर आपके पैरों में सूजन बढ़ने लगती है या हर समय बनी रहती है तो ये एक बड़ी परेशानी का संकेत हो सकता है. पैरों में सूजन का मतलब है कि आपके लिवर, किडनी और हार्ट में दिक्कत आ रही है. साथ ही हो सकता है कि आपके खून में हीमोग्लोबिन कम हो रहा है. इसलिए इसको बिल्कुल इग्नोर ना करें.

अगर आपकी एड़ियां हमेशा फटी रहती हैं तो ये भी एक चिंता का विषय है. लगातार एड़ियां फटी होने का मतलब आपके शरीर में विटामिन ई की कमी है. साथ ही आपको थायराइड और डायबिटीज जैसी परेशानी हो सकती है. इसलिए फटी एड़ियों को बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करके अपना चेकअप करवा लें.

अगर आपके पैर हमेशा ठंडे रहते हैं तो ये खून की कमी का संकेत हो सकता है. साथ ही आपके शरीर में विटामिन बी12 की कमी, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स या स्ट्रेस भी इसका कारण हो सकता है. इसलिए डॉक्टर से जरूर सलाह लें.

अगर आपकी एड़ियों में लगातार दर्द बना रहता है तो ये भी खून की कमी का इंडिकेशन हो सकता है. साथ ही विटामिन डी और कैल्शियम की कमी का भी संकेत हो सकता है. इसलिए अगर आपकी लगातार एड़ियां दर्द होती हैं तो अपनी डाइट को सुधारना शुरू कर दें और जरूरी न्यूट्रिएंट्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करें.

अगर पैरों में लगातार झनझनाहट रहती है तो आपको ध्यान देना चाहिए. ये बॉडी में विटामिन बी12 की कमी या डायबिटीज जैसी परेशानियों का संकेत हो सकता है.

अगर आपके नाखून पीले पड़ रहे हैं तो आपको सावधान हो जाना चाहिए. आपको फंगल इंफेक्शन, थाइरॉइ़़ड या लंग्स से जुड़ी परेशानी हो सकती है. इसके अलावा पीले नाखूनों का एक कारण ज्यादा नेलपेंट लगाना भी हो सकता है. अगर आप नेल पेंट नहीं लगाते हैं और तब भी नाखून पीले हो रहे हैं तो आपको डॉक्टर की सलाह ले लेनी चाहिए.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.