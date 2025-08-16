माखन-मिश्री से पंचामृत तक, इस जन्माष्टमी खास अंदाज में तैयार करें कान्हा के पसंदीदा प्रसाद

Janmashtami 2025 Krishna Special Prasad: जन्माष्टमी का पर्व सिर्फ पूजा-पाठ का दिन नहीं है, बल्कि यह भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव का जश्न है. इस दिन घर-घर में झूला सजता है, भजन-कीर्तन होते हैं और सबसे खास भगवान के प्रिय भोग (Krishna favourite sweets and dishes for Janmashtami) बनाए जाते हैं. शास्त्रों में कहा गया है कि श्रीकृष्ण को भोग अर्पित करने से घर में सुख-समृद्धि आती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं. इस बार यह फेस्टिवल 16 अगस्त को मनाया जाएगा. इस दिन श्रीकृष्ण के प्रिय प्रसाद (Traditional prasad recipes for Janmashtami 2025) तैयार किए जाते हैं, जिनमें मिठास, भक्ति और परंपरा तीनों का संगम होता है. तो चलिए जानते हैं इस जन्माष्टमी पर क्या-क्या प्रसाद (Best prasad items for Lord Krishna on Janmashtami 2025) बनाएं, जो कान्हा को सबसे ज्यादा प्रिय हैं और उन्हें बनाने का सही तरीका क्या है...

माखन-मिश्री (Makhan-Mishri)

भगवान श्रीकृष्ण का सबसे प्रिय भोग माखन-मिश्री माना जाता है. उन्हें माखन चोर और माखन प्रिय के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए जन्माष्टमी के दिन ताजा सफेद माखन और मिश्री का भोग जरूर लगाएं. ताजा दूध से माखन निकालकर उसमें मिश्री के छोटे टुकड़े मिलाएं और तुलसी पत्ती के साथ भोग लगाएं. मान्यता है कि इसे चढ़ाने से जीवन में सुख-समृद्धि आती है और घर में प्रेम बढ़ता है.

धनिया की पंजीरी (Dhaniya Panjiri)

पंजीरी न सिर्फ स्वादिष्ट होती है, बल्कि प्रसाद में इसका विशेष महत्व है. धनिया पंजीरी श्रीकृष्ण के सबसे प्रिय और पारंपरिक भोग में से एक है. जन्माष्टमी पर इसका भोग महत्वपूर्ण माना गया है. धनिया को आग में सेंककर उसका चूर्ण बनालें. इसमें पिसी हुई शक्कर, मेवा और घी मिलाकर भोग लगाएं.

मखाना पाग (Makhana Paag)

कान्हा को मखाना पाग का भोग काफी ज्यादा प्रिय है. मखाने को कम आंच पर सेंककर उसमें 2-3 चम्मच घी डाल लें. अब एक कप शक्कर में आधा कप पानी मिलाकर चाशमी तैयार करें और जब यह गाढा हो जाए तो इसमें मखाने डाल दें. आपका मखाना पाग तैयार है. इसे ठंडा करके भोग लगा सकते हैं.

ध्यानकुट्ट (Dhyankutt)

दूध और चावल का यह भोग श्रीकृष्ण को बेहद पसंद है. दूध में चावल, चीनी और इलायची डालकर खीर जैसी डिश तैयार करें. फिर भोग लगाएं. कहा जाता है कि इससे ठंडक पहुंचाता है और ऊर्जा मिलती है.

मेवे और सूखे फल (Nuts and Dried Fruits)

भगवान कृष्ण को काजू, बादाम, किशमिश और पिस्ता जैसे सूखे मेवे भी पसंद हैं. मेवों को घी में हल्का सा भूनकर शक्कर या मिश्री के साथ अर्पित करें.मान्यता है कि मेवा भोग से घर में धन और सेहत दोनों का आशीर्वाद मिलता है.

पंचामृत (Panchamrit)

पंचामृत का भोग कृष्ण जन्म के समय से ही परंपरा में है. इसे बनाने के लिए दूध, दही, शहद, मिश्री और घी को मिलाकर पंचामृत तैयार करें. इसमें 5 प्रकार के मेवे और गुड़ भी जरूर डालें. मान्यता है कि पंचामृत का भोग सभी प्रकार के दोष दूर करता है और घर में सुख-शांति लाता है.

जन्माष्टमी प्रसाद को और खास बनाने के लिए क्या करें

1. भोग बनाते समय शुद्धता और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें.

2. प्रसाद बनाने से पहले स्नान करके साफ कपड़े पहनें.

3. प्रसाद में तुलसी पत्ती जरूर डालें, क्योंकि यह कृष्ण को बेहद प्रिय है.

4. भोग को भगवान के सामने प्रेम और श्रद्धा से अर्पित करें.

5. श्रीकृष्ण की प्रतिमा या झूले के सामने रखें और मंत्रों का उच्चारण करते हुए अर्पित करें.