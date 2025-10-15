बच्चे के मुंह से आती है बदबू? पीडियाट्रिशियन ने बताए कारण, जानें बच्चों के मुंह से दुर्गंध आए तो क्या करें

Parenting Tips: अक्सर माता-पिता शिकायत करते हैं कि बच्चे के मुंह से बदबू आती है. कई बार यह हल्की होती है और कभी-कभी इतनी तेज कि आसपास वालों को भी महसूस होती है. अगर आप भी अक्सर अपने बच्चे के साथ ऐसा महसूस करते हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. आइए एक्सपर्ट से जानते हैं बच्चे के मुंह से इस तरह बदबू क्यों आती है और इस परेशानी को ठीक कैसे किया जा सकता है.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

इसे लेकर पीडियाट्रिशियन अजयप्रकाश वीरपांडियन ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. वीडियो में वे बताते हैं कि बच्चे के मुंह से बदबू आने की कुछ आम वजहें हो सकती हैं और थोड़ी सी सावधानी बरतकर इसे आसानी से रोका जा सकता है.

मुंह की सफाई ठीक से न होना

पीडियाट्रिशियन के मुताबिक, अगर बच्चा दिन में दो बार ब्रश नहीं करता या ठीक से कुल्ला नहीं करता, तो मुंह में बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं. यही बैक्टीरिया बदबू पैदा करते हैं.

जब बच्चा पर्याप्त पानी नहीं पीता या उसका मुंह सूखा रहता है, तो लार (saliva) कम बनती है. लार मुंह को साफ रखती है, इसलिए इसके कम होने पर बदबू आने लगती है.

चॉकलेट, टॉफी, मिठाइयां और कोल्ड ड्रिंक्स में शुगर ज्यादा होती है. ये बैक्टीरिया के लिए खाना बन जाती हैं, जिससे दांतों में सड़न और बदबू होने लगती है.

मसूड़ों में सूजन या दांतों में सड़न भी बदबू की बड़ी वजह हो सकती है.

अगर बच्चे को बार-बार सर्दी-जुकाम या टॉन्सिल की समस्या रहती है, तो नाक या गले में जमा मवाद (thick mucus) से भी मुंह में बदबू आने लगती है.

इन सब से अलग कुछ मामलों में पेट, लिवर या सांस की समस्या जैसी बीमारियां भी बदबू का कारण बन सकती हैं.

इसके लिए डॉक्टर बच्चे को दिन में दो बार ब्रश करने की आदत डालने की सलाह देते हैं.

दिनभर में पर्याप्त पानी पिलाएं ताकि मुंह सूखे नहीं.

जंक फूड और मीठी चीजें कम दें.

खाने में ताजे फल और सब्जियां शामिल करें.

अगर अच्छी सफाई के बाद भी बदबू बनी रहती है.

अगर बदबू के साथ दांत दर्द, मसूड़ों से खून या सूजन हो,

अगर बच्चे को बुखार, सर्दी-जुकाम, या गले की सूजन हो.

इन सब से अलग अगर नाक से गाढ़ा, पीला या हरा मवाद निकल रहा हो, तो बिना देरी किए एक बार बच्चे की जांच जरूर करा लें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.