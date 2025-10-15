झाइयों के लिए Vitamin C के कैप्सूल खाएं या सीरम लगाएं? स्किन के डॉक्टर से जान लें

Skin Care Tips: चेहरे पर झाइयां होना, एक्ने के निशान होना या त्वचा का डल नजर आना, आज के समय में ये आम समस्याएं हो चुकी हैं. ऐसे में इन परेशानियों से निजात पाने के लिए लोग तमाम तरह के तरीके आजमाते हैं. इन्हीं में से एक है विटामिन सी का इस्तेमाल. विटामिन सी को स्किन के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. ये एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, जो त्वचा की रंगत सुधारता है, दाग-धब्बे और हाइपरपिग्मेंटेशन को कम करता है, साथ ही त्वचा को चमकदार बनाता है. हालांकि, इसे लेकर अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि विटामिन C की टेबलेट खाना ज्यादा असरदार है या इसे सीरम की तरह लगाना बेहतर है? आइए एक्सपर्ट से जानते हैं इस सवाल का जवाब-

खाली पेट करी पत्ता खाने से क्या होता है? न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया बस 3 पत्तों से मिलेंगे ये जबरदस्त फायदे

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

इसे लेकर फेमस डर्माटोलॉजिस्ट अंकुर सरीन ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. वीडियो में स्किन स्पेशलिस्ट बताते हैं, विटामिन C शरीर के लिए बहुत जरूरी पोषक तत्व है. यह कोलेजन बनाने में मदद करता है, जिससे स्किन टाइट और हेल्दी रहती है. साथ ही यह इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करता है. लेकिन, अगर बात त्वचा की चमक और झाइयों की हो, तो इसकी गोली या कैप्सूल खाने से स्किन तक बहुत कम फायदा पहुंचता है.

स्टडीज के अनुसार, जब आप विटामिन C की टेबलेट खाते हैं, तो इसका सिर्फ 2% हिस्सा ही त्वचा तक पहुंच पाता है. बाकी हिस्सा शरीर के दूसरे कामों में इस्तेमाल हो जाता है. इसलिए, केवल गोली या कैप्सूल के भरोसे झाइयां या डलनेस कम करना मुश्किल होता है.

डॉक्टर सरीन के मुताबिक, अगर आप अपनी स्किन पर सीधा विटामिन C सीरम के रूप में लगाते हैं, तो इसका असर काफी जल्दी दिखता है. सीरम त्वचा की ऊपरी परतों में गहराई तक जाता है और वहां से झाइयों, एक्ने के निशानों और डलनेस पर काम करता है.

विटामिन C सीरम से स्किन ब्राइट और ग्लोइंग बनती है, झाइयां और एक्ने मार्क्स धीरे-धीरे हल्के होते हैं, सन डैमेज और पिगमेंटेशन कम होता है, साथ ही स्किन की रंगत निखरती है.

डॉक्टर सरीन यह भी कहते हैं कि विटामिन C सीरम को विटामिन E और फेलुरिक एसिड (Ferulic Acid) के साथ मिलाकर लगाना और भी फायदेमंद होता है. ऐसे में चेहरे से झाइयां, दाग-धब्बे कम करने और स्किन की चमक बढ़ाने के लिए सीरम का इस्तेमाल ज्यादा असरदार हो सकता है. हालांकि, कोई भी चीज सीधे चेहरे पर लगाने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.