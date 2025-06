ये 9 बातें बताती हैं सामने वाला आपमें बिल्कुल भी Interested नहीं है, Relationship Coach ने कहा बिना वजन न करें Efforts

9 Signs they are not interested in you: अक्सर ऐसा कहा जाता है कि प्यार में इंसान अपनी सुधबुध खो देता है. खासकर जब हम किसी से प्यार करते हैं, तो चाहते हैं कि सामने वाला शख्स भी उतनी ही दिलचस्पी दिखाए, जितनी हम दिखा रहे हैं. लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है. ऐसे में हम बिना वजह कोशिश करते रहते हैं और इससे एक समय के बाद हमें हार्ट ब्रेक (Heart Break) का दर्द झेलना पड़ता है

इस दर्द से बचने के लिए रिलेशनशिप कोच और ऑथर जवाल भट्ट ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक पोस्ट शेयर की है. इस पोस्ट में उन्होंने कुछ ऐसी बातें बताई हैं, जो बताती हैं कि सामने वाला व्यक्ति आपमें बिल्कुल भी रुचि नहीं रखता है. इन संकेतों को समझना और समय रहते सही फैसला लेना आपके आत्म-सम्मान और मानसिक शांति दोनों के लिए बेहद जरूरी है.

इन 9 साइन को न करें नजरअंदाज

रिलेशनशिप एक्सपर्ट बताते हैं, अगर सामने वाला शख्स कभी भी खुद से बातचीत की शुरुआत नहीं करता है, तो इसका मतलब साफ है कि उन्हें आपसे ज्यादा बातचीत करनी ही नहीं है.

अगर आप उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं और इसके बाद भी वे कुछ ही समय में गायब हो जाते हैं, तो ये क्लियर साइन हैं कि सामने वाले शख्स की आपमें कोई दिलचस्पी नहीं है.

अगर आप तो कोशिश करें लेकिन ये कोशिश हमेशा एकतरफा हो. यानी उन्हें कभी उत्सुकता नहीं हो, तो समझ लें कि वे इंटरट्रस्ट नहीं हैं.

अगर वो कभी भी आपकी जिंदगी, आपके काम या आपकी पसंद में कोई रुचि नहीं दिखाते हैं, तो इसका साफ मतलब है कि उन्हें ये रिश्ते नहीं चाहिए.

अगर वो हर बार आपको 'ओके', 'ठीक है', 'वाह' जैसे रिप्लाई देते हैं या ड्राय टेक्स्टिंग करते हैं, तो साफ है कि उन्हें बातचीत में कोई दिलचस्पी नहीं है.

अगर वो आपको सिर्फ मीम्स भेज रहे हैं या आपकी स्टोरीज पर रिएक्शन दे रहे हैं, लेकिन आपसे गहराई में बातचीत नहीं करते हैं, तो हो सकता है कि वे शायद सिर्फ टाइम-पास कर रहे हैं.

वो आपको बस तब याद करते हैं जब उन्हें आपकी जरूरत होती है, लेकिन आपकी मुश्किलों में मौन हो जाते हैं या आपकी परेशानी को नहीं सुनते हैं, तो ये भी अच्छा साइन नहीं है.

अगर वे न तो कभी खुद से मिलने की पहल करते हैं और न ही आपके बुलाने पर आते हैं, तो समझ जाएं कि उनकी इस रिश्ते में दिलचस्पी कम है.

इन सब से अलग हफ्तेभर 'ड्राय टेक्स्टिंग' के बाद वे केवल वीकेंड पर बात करने या मिलने की इच्छा जताते हैं, तो इसे भी अच्छा साइन न माने. हो सकता है कि वे ऐसा केवल अपना टाइम पास करने के लिए कर रहे हैं.

रिलेशनशिप एक्सपर्ट बताते हैं, रिश्ते तब फलते-फूलते हैं जब दोनों पार्टनर समान रूप से कोशिश करते हैं. अगर आपको ये 9 साइन दिख रहे हैं, तो सबसे पहले सीधी बातचीत करें. वहीं, अगर बातचीत के बाद भी बार–बार ऐसा होना जारी रहे, तो दूरी बनाना आपके लिए आपके लिए फायदेमंद होगा.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.