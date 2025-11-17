विज्ञापन

सर्दियों में रात को चेहरे पर क्या लगाकर सोना चाहिए? आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताया क्या लगाने से कभी नहीं होगी Dry Skin की परेशानी

Winter Skincare: सर्दियों में चेहरा ड्राई, रफ और बेजान दिखने लगता है. होंठ फटने लगते हैं और चमक पूरी तरह गायब हो जाती है. अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो यहां हम आपको इन तमाम दिक्कतों से निजात पाने के असरदार तरीके बता रहे हैं.

सर्दियों में रात को चेहरे पर क्या लगाना चाहिए?

Winter Skincare: सर्दियां शुरू होते ही चेहरे की स्किन सबसे पहले खराब होने लगती है. चेहरा ड्राई, रफ और बेजान दिखने लगता है. होंठ फटने लगते हैं और चमक पूरी तरह गायब हो जाती है. अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो यहां हम आपको इन तमाम दिक्कतों से निजात पाने के असरदार तरीके बता रहे हैं. ये तरीके हाल ही में मशहूर आयुर्वेदिक डॉक्टर सलीम जैदी ने अपने यूट्यूब वीडियो में शेयर किए हैं. डॉक्टर कहते हैं, कुछ आसान से नुस्खे आजमाकर आप ड्राई स्किन की दिक्कत से पूरी सर्दी बचे रह सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे- 

दूध और शहद का मॉइस्चर मास्क

डॉक्टर सलीम जैदी बताते हैं कि दूध में नेचुरल फैट और प्रोटीन होते हैं, जो स्किन में गहराई तक जाकर उसे नरिश करते हैं. इसके साथ ही दूध में मौजूद लैक्टिक एसिड स्किन की डेड सेल्स हटाता है. वहीं, शहद एक नेचुरल ह्यूमिडेंट है, जो स्किन में नमी बढ़ाता है.

कैसे लगाएं?
  • 1 चम्मच फुल क्रीम दूध और 1 चम्मच शहद लें.
  • दोनों को मिलाकर चेहरे और हाथ-पैर पर लगाएं.
  • 15 मिनट बाद गुनगुने पानी से धो लें.
  • आप सर्दियों में इसे रोज रात सोने से पहले लगा सकते हैं.
नारियल तेल (Coconut Oil)

नारियल तेल एक बेहतरीन नेचुरल मॉइस्चराइजर है. इसमें मौजूद फैटी एसिड्स स्किन पर पतली लेयर बनाते हैं, जिससे नमी लॉक रहती है.

कैसे लगाएं?
  • हल्का गर्म किया हुआ कोल्ड-प्रेस्ड नारियल तेल नहाने के बाद पूरी बॉडी पर लगाएं और मसाज करें.
  • इसे रातभर लगा रहने दें और फिर अगली सुबह हल्के गुनगुने पानी से नहा लें. 
  • हालांकि, अगर आपको पिंपल्स होते हैं, तो डॉक्टर इसे चेहरे पर नहीं लगाने की सलाह देते हैं. 
एलोवेरा और ग्लिसरीन

बहुत ड्राई और सेंसिटिव स्किन के लिए यह सबसे अच्छा नुस्खा है.

कैसे लगाएं?
  • 2 चम्मच फ्रेश एलोवेरा जेल और 1 चम्मच ग्लिसरीन लें.
  • इन्हें मिलाकर चेहरे और गर्दन पर लगाएं.
  • 20 मिनट बाद धो लें.
  • आप एक रात छोड़कर अगली रात इसे लगा सकते हैं.
मलाई (Milk Cream)

मलाई सर्दियों में स्किन के लिए नेचुरल मॉइस्चर है. यह स्किन को नरम बनाती है और फटे होंठों को भी ठीक करती है.

कैसे लगाएं?
  • फ्रेश मलाई को चेहरे पर लगाकर 5 मिनट मसाज करें और 10 मिनट बाद धो लें.
  • रात को होंठों पर लगा कर सोएं. डॉक्टर बताते हैं, इससे सुबह तक ही आपके होंठ मुलायम हो जाते हैं.
केला और शहद का मास्क

इन सब से अलग आप केले और शहद से मास्क बनाकर लगा सकते हैं. यह मास्क स्किन को तुरंत ग्लो और हाइड्रेशन देता है.

कैसे लगाएं?
  • आधा पका केला मैश करें और इसमें 1 चम्मच शहद मिलाकर चेहरे पर लगाएं.
  • 15 मिनट बाद धो लें.
  • आप हफ्ते में 2 से 3 बार इस नुस्खे को आजमा सकते हैं.

डॉक्टर सलीम जैदी कहते हैं, इन पांचों नुस्खों में से आप कोई भी 1-2 उपाय सर्दियों में जरूर अपनाएं. इससे आपकी स्किन पूरे सीजन नरम, ग्लोइंग और हाइड्रेटेड रहेगी और ड्राई स्किन की परेशानी दूर हो जाएगी.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

