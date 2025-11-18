चाय-कॉफी नहीं, न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया सुबह खाली पेट पी लें ये 7 ड्रिंक्स, एड़ी से चोटी तक नहीं होगी एक भी दिक्कत

Best Drink For Morning: आपने अक्सर सुना होगा, सुबह की शुरुआत अगर सही तरीके से की जाए, तो पूरे दिन शरीर हल्का, दिमाग एक्टिव और पाचन बेहतर रहता है. हालांकि, कई लोग अपने दिन की शुरुआत चाय या कॉफी के साथ करते हैं. इससे उस समय तो उन्हें अच्छा महसूस होता है, लेकिन थोड़ी ही देर में एनर्जी कैश हो जाती है, गैस-एसिडिटी की दिक्कत बढ़ जाती है और व्यक्ति खुद को सुस्त-कमजोर महसूस करने लगता है. ऐसे में खाली पेट चाय या कॉफी पीने से बचें. इससे अलग आप अपने दिन की शुरुआत कुछ अन्य हेल्दी ड्रिंक्स के साथ कर सकते हैं. न्यूट्रिशनिस्ट तानिया मेहरा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर कर 7 ऐसी ही ड्रिंक्स के बारे में बताया है. पोषण विशेषज्ञ कहती हैं, सुबह खाली पेट कुछ ऐसे ड्रिंक्स पिएं जो शरीर को भीतर से पोषण दें. जैसे-

अंजीर का पानी (Fig Water)

न्यूट्रिशनिस्ट बताती हैं, अंजीर फाइबर से भरपूर होता है, इसलिए इसका पानी पीने से पाचन आसान होता है और पेट हल्का महसूस होता है. इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और विटामिन B12 जैसे जरूरी पोषक तत्व होते हैं. यह एंटीऑक्सिडेंट्स का अच्छा स्रोत है और तनाव कम करने में भी मदद करता है. इन तमाम फायदों को पाने के लिए आप एक गिलास पानी में 2 अंजीर भिगोकर रातभर के लिए रख सकते हैं. सुबह उठते ही इस पानी का सेवन करें.

कलौंजी को प्राकृतिक औषधि माना जाता है. खासकर अगर आपको जोड़ों में दर्द की समस्या रहती है, तो खाली पेट कलौंजी का पानी पीना फायदेमंद हो सकता है. साथ ही यह इम्युनिटी बढ़ाने और बालों को मजबूत रखने में भी सहायक माना जाता है.

किशमिश का पानी हार्मोन बैलेंस करने में मददगार माना जाता है. इससे पीरियड साइकिल नियमित रखने में सहायता मिल सकती है. इसके साथ ही यह आयरन और कैल्शियम से भरपूर होता है और कब्ज दूर करने में भी फायदेमंद है. अगर आपका पेट खराब रहता है, तो रात को पानी में में 5-6 काली किशमिश भिगोकर रख दें, अगली सुबह इस पानी को पिएं और एक-एक कर किशमिश भी खा लें.

केसर मूड बेहतर करने और PMS के लक्षण कम करने में मदद कर सकता है. इसे प्राकृतिक एंटीडिप्रेसेंट भी माना जाता है. कुछ रिसर्च के नतीजों में केसर को ब्रेन पावर के लिए भी फायदेमंद बताया गया है. अगर आप वर्किंग हैं, तो अपने दिन की शुरुआत केसर वाला पानी पीकर करें. इससे आपको दिनभर फोकस्ड रहने में मदद मिल सकती है.

धनिया के बीज का पानी पेट फूलना, गैस और पाचन संबंधी दिक्कतों में राहत देता है. इसके अलावा यह कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर को बेहतर रखने में भी मददगार हो सकता है. अगर आपको पाचन संबंधी दिक्कतें रहती हैं, तो रात के समय एक गिलास पानी में आधा चम्मच धनिया के बीज भिगोकर रखें और सुबह इस पानी को पी लें.

मेथी को सुपरफूड माना जाता है. खाली पेट इसका पानी पीने से आपको ब्लड शुगर कंट्रोल रखने, पीरियड क्रैम्प्स कम करने, हेयर फॉल कम करने, बालों को उम्र से पहले सफेद होने से रोकने और स्किन को ग्लोइंग बनाने में मदद मिल सकती है.

इन सब से अलग आप चिया सीड्स और नींबू का पानी पी सकते हैं. चिया सीड्स ओमेगा-3, फाइबर और कैल्शियम का अच्छा स्रोत हैं. ये वजन मैनेजमेंट में मदद करते हैं और कब्ज में भी राहत देते हैं. वहीं, नींबू इसमें अतिरिक्त ताजगी और विटामिन C जोड़ देता है.

इन सभी सामग्रियों को अलग-अलग बस रातभर पानी में भिगोकर छोड़ दें. सुबह खाली पेट इनका पानी पी लें. न्यूट्रिशनिस्ट बताती हैं, अगर आप चाय-कॉफी की जगह इन हेल्दी मॉर्निंग ड्रिंक्स को पीते हैं, तो धीरे-धीरे आपका मेटाबॉलिज्म, पाचन, एनर्जी लेवल और स्किन-हेयर हेल्थ में सुधार नजर आने लगेगा. ऐसे में आप आज से ही इस हेल्दी आदत को अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.